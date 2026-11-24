Pumas comenzó la planificación del Clausura 2027 de la Liga MX con la compra del delantero paraguayo Robert “Pantera” Morales, quien permanecerá vinculado al Club Universidad Nacional hasta 2029.

El conjunto universitario anunció este martes que hizo válida la opción de compra que tenía con Toluca por el atacante de 27 años, quien llegó a préstamo en enero y se consolidó como uno de sus principales referentes ofensivos.

Morales suma 15 goles en 42 compromisos oficiales con los auriazules, entre la Liga MX, la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

En su primer torneo con Pumas, el Clausura 2026, disputó 23 encuentros y marcó nueve tantos. Fue el máximo goleador del equipo que terminó como líder de la fase regular y disputó su primera final de Liga en cinco años y medio.

El paraguayo participó en ambos partidos de la serie por el título ante Cruz Azul y abrió el marcador en el encuentro de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, aunque los cementeros remontaron para imponerse por 2-1 y conquistar el campeonato.

En el Apertura 2026, Morales registró cinco anotaciones y cuatro asistencias en 16 encuentros. Fue el segundo máximo goleador de los universitarios, solamente por detrás del brasileño Juninho, quien consiguió nueve tantos.

La continuidad del seleccionado paraguayo es el primer movimiento de la directiva tras un semestre en el que Pumas quedó fuera de la Liguilla al terminar en el undécimo lugar de la clasificación, con 21 puntos.

El club, que no reveló el monto de la operación, también informó que el primer equipo inició su periodo vacacional y reportará el viernes 11 de diciembre en las instalaciones de Cantera para comenzar su preparación rumbo al Clausura 2027.