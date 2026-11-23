El torneo Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin en la fase regular, por lo que ya quedaron definidos los cuartos de final de la Liguilla.

Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron y se quedó con el superliderato general, así que en la Fiesta Grande se enfrentará a Pachuca.

Cruz Azul, segundo lugar, se enfrentará al León.

América, tercero, jugará ante Monterrey, en una serie que promete ser electrizante.

Por último, Atlas y Toluca se verán las caras en una llave que ya estaba asegurada desde el sábado.

Chivas 33 puntos

Cruz Azul 32 puntos

América 30 puntos

Atlas 28 puntos

Toluca 27 puntos

Monterrey 27 puntos

León 26 puntos

Pachuca 25 puntos

CUARTOS DE FINAL

Chivas (1°) vs. Pachuca (8°)

IDA: Estadio Hidalgo

VUELTA: Estadio Akron

Cruz Azul (2°) vs. León (7°)

IDA: Estadio León

VUELTA: Estadio Azteca

América (3°) vs. Monterrey (6°)

IDA: Estadio BBVA

VUELTA: Estadio Azteca

Atlas (4°) vs. Toluca (5°)

IDA: Estadio Nemesio Díez

VUELTA: Estadio Jalisco

Los horarios y las fechas oficiales se darán a conocer el lunes 23 de noviembre.