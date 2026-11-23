Apertura 2026 Liga MX: ¡Quedaron definidos los cuartos de final de la Liguilla!
El torneo Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin en la fase regular, por lo que ya quedaron definidos los cuartos de final de la Liguilla.
Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron y se quedó con el superliderato general, así que en la Fiesta Grande se enfrentará a Pachuca.
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Cruz Azul, segundo lugar, se enfrentará al León.
América, tercero, jugará ante Monterrey, en una serie que promete ser electrizante.
Por último, Atlas y Toluca se verán las caras en una llave que ya estaba asegurada desde el sábado.
Chivas 33 puntos
Cruz Azul 32 puntos
América 30 puntos
Atlas 28 puntos
Toluca 27 puntos
Monterrey 27 puntos
León 26 puntos
Pachuca 25 puntos
CUARTOS DE FINAL
Chivas (1°) vs. Pachuca (8°)
IDA: Estadio Hidalgo
VUELTA: Estadio Akron
Cruz Azul (2°) vs. León (7°)
IDA: Estadio León
VUELTA: Estadio Azteca
América (3°) vs. Monterrey (6°)
IDA: Estadio BBVA
VUELTA: Estadio Azteca
Atlas (4°) vs. Toluca (5°)
IDA: Estadio Nemesio Díez
VUELTA: Estadio Jalisco
Los horarios y las fechas oficiales se darán a conocer el lunes 23 de noviembre.
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital