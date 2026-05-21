Pumas se aferra a la garra ante un Cruz Azul más profundo y dominante
Dentro de los Pumas no intentaron disfrazar su realidad antes de la final del Clausura 2026.
El Cruz Azul llega a la serie con más variantes en el banco, una plantilla más larga y una Liguilla en la que controló mucho más tiempo sus partidos, algo que dentro de los felinos reconocen.
“Se habla que ellos tienen más opciones en el banco, porque tienen más jugadores y más variantes para mover durante los partidos, pero nosotros tenemos algo más grande, tenemos corazón y garra más grandes que los demás”, explicó Álvaro Angulo en el Día de Medios de la serie por el título.
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La frase resume bastante bien cómo se siente Pumas antes de la final, porque el equipo de Efraín Juárez llega luego de transitar un camino muy distinto al de Cruz Azul en esta fase final.
Mientras el Cruz Azul avanzó con mucho más control en sus eliminatorias al ganar tres de los cuatro partidos e imponerse en el marcador global, Pumas jugó series más incómodas, en las que solo ganó un partido y no se impuso luego de los dos partidos.
Además, en varios lapsos pareció quedar fuera tanto el América como Pachuca y aun así avanzó.
Pero nunca perdieron el control y confiaron en que su planteamiento, aunque no dominante, les alcanzaría. Como por ejemplo en la serie ante Pachuca, en la que perdieron 1-0 el partido de ida.
“Cuando cayó el 1-0 nosotros seguíamos tranquilos porque sabíamos que era un resultado que nos servía y que el partido todavía estaba donde nosotros queríamos competir”, comentó Angulo.
Pumas no tuvo una serie cómoda en toda la Liguilla y por muchos momentos dependió de Keylor Navas, quien los sostuvo cuando comenzaron las debilidades defensivas y de profundidad de plantilla.
Muy distinto al recorrido de Cruz Azul, que manejó gran parte de sus eliminatorias desde la posesión, la profundidad de plantilla y una rotación mucho más estable desde la banca.
Efraín Juárez incluso cree que ese tipo de partidos fortalecieron al equipo antes de disputar la final.
“Nos tocó un calendario complicado, pero yo les decía a los jugadores que en lugar de verlo como algo negativo había que aprovecharlo porque así iba a ser la Liguilla y así iba a ser el cierre del torneo”.
Juárez también volvió a insistir en una idea que ha repetido desde que tomó al equipo: Pumas recuperó competitividad mucho más desde la convicción del grupo que desde la nómina.
“Muchos no querían venir a Pumas y hoy el estadio está lleno de ilusión, hoy la gente volvió a creer y eso para nosotros también representa algo importante”, aseguró.
En la conferencia también apareció un tema inevitable para el club: los 15 años sin ganar un título de Liga MX.
Nathan Silva reconoció que dentro del plantel entienden perfectamente lo que representa cortar esa sequía para la afición y la institución.
“Claro que queremos acabar con esa sequía porque sabemos lo que significa para la gente y para el club, pero tampoco podemos jugar pensando solamente en esos 15 años porque una final también se tiene que jugar con tranquilidad”, confesó el defensa brasileño.
Pumas sabe que enfrente tendrá probablemente al plantel más sólido de toda la Liguilla, pero dentro del equipo también creen que después de eliminar a América y Pachuca aprendieron a jugar partidos en los que durante muchos momentos parece que están más cerca de quedar fuera que de avanzar.