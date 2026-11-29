El América del entrenador Guillermo Almada llegó a la liguilla del Apertura 2026 con seis refuerzos que no tenía al comenzar el torneo y con menos funcionamiento que entonces, tanto que en el partido de ida de los cuartos de final no pudo vencer a un Monterrey que jugó casi 80 minutos con un futbolista menos.

"Hicimos un muy buen partido y creamos varias situaciones de gol. Hicimos al arquero figura, sacó varias y algunas pasaron cerca. Quizás en algún momento necesitamos más claridad", explicó Almada tras el 0-0 en el Estadio BBVA, en el que Luis "Mochis" Cárdenas impidió el triunfo de las Águilas.

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El empate extendió a seis partidos y 35 días la racha sin victorias del América, la peor del equipo en la Liga MX desde el Clausura 2022.

En agosto, en cambio, Almada pudo cambiar a sus 11 titulares entre un partido de la Leagues Cup y otro de la Liga MX sin comprometer los resultados.

¿Dónde quedó la cantera?

Almada solicitó entre cuatro y cinco refuerzos antes de comenzar su etapa en Coapa. La directiva todavía no concretaba ninguna incorporación cuando el uruguayo debutó con una victoria ante el Querétaro el 18 de julio, un día antes de la final del Mundial 2026.

Sin varios de sus mundialistas y ante la demora de los fichajes, el entrenador recurrió a las fuerzas básicas. Su capacidad para trabajar con jóvenes fue una de las razones por las que Emilio Azcárraga respaldó su contratación.

Después de cinco jornadas, 10 futbolistas formados en la estructura del América ya tenían actividad. Alejandro Cárdenas, Diego Arriaga e Ícaro da Conceição incluso contribuyeron con goles durante el torneo.

Con siete canteranos como titulares, el cuadro de Coapa venció 2-0 al Puebla en la sexta jornada. El América, que para entonces sumaba tres refuerzos, era líder con 16 de 18 puntos posibles, 12 goles anotados y apenas dos recibidos.

Ninguno de aquellos 10 futbolistas disputó un minuto en el debut del América en la Liguilla.

Dagoberto Espinoza era en octubre el jugador con más minutos del equipo, con 866 en 11 encuentros. Ante el Monterrey permaneció en el banquillo, al igual que Miguel Vázquez e Ícaro.

¿Qué cambió con los refuerzos?

Las incorporaciones de Óscar Perea, Edwin Cerrillo, Miguel Borja, Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno elevaron la valuación del América a 126.1 millones de euros en septiembre, la cifra más alta para un club de la Liga MX en los registros de Transfermarkt hasta entonces y 32.2 millones más que la de las Chivas.

Los seis tuvieron actividad ante el Monterrey, cinco de ellos como titulares.

Con los refuerzos, el América anotó 20 goles en sus siguientes seis compromisos de Liga MX, su etapa más productiva en ataque.

Sin embargo, en ese mismo periodo recibió 14 tantos, siete veces más que en sus primeros seis partidos.

La última victoria llegó el 21 de octubre, por 5-2 ante el Atlas. Desde entonces, el América registra cuatro empates y dos derrotas, con seis goles anotados y ocho recibidos.

Su promedio goleador cayó a la mitad respecto a sus primeros seis encuentros, mientras que el de anotaciones recibidas se cuadruplicó.

¿Por qué ya no gana?

La exigencia del calendario aumentó en la recta final del torneo, en la que el América perdió 2-1 ante el Pachuca, empató con el Toluca y cayó 1-0 ante los Tigres en la última jornada, un resultado que le costó el liderato.

Almada también perdió durante parte del cierre de la fase regular a Brian Rodríguez, autor de cinco goles y tres asistencias antes de su lesión, quien reapareció como suplente ante el Monterrey.

En el Estadio BBVA, el América registró un 68 por ciento de posesión del balón y 19 remates, ocho de ellos a portería.

El equipo terminó la fase regular con 38 goles y 30 puntos, suficientes para ocupar el tercer lugar de la clasificación, una posición que le permite avanzar a semifinales con otro empate.

"Nos llevamos un resultado positivo, por más que queríamos ganar y lo buscamos permanentemente. Quedan 90 minutos decisivos todavía", advirtió el entrenador.

El América recibirá al Monterrey este sábado en el Estadio Banorte, donde no gana desde agosto, con seis partidos consecutivos sin victoria ante su público.