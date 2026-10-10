La Selección Femenil de México perdió 4-3 ante Jamaica en el Estadio Victoria, en Aguascalientes, en su penúltimo ensayo antes del vital encuentro contra Haití el 28 de noviembre en Dallas, donde se disputará el boleto al Mundial de Brasil 2027.



Esta noche en casa de las Centellas del Necaxa, donde hubo más de 17 mil espectadores, Jamaica se puso arriba en el marcador 2-0 antes de los 20 minutos con goles de Brown (10') y Shaw (19').



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El Tri reaccionó a los 29 minutos con gol de Lizbeth Ovalle. Sin embargo, Deneisha Blackwood, quien milita en el Toluca, puso el 3-1 de penalti a los 36'.

El primer tiempo terminó 3-2 gracias a un gran cabezazo de Rebeca Bernal a los 44 minutos, cuando parecía que llegaba la reacción del equipo local.

En la parte complementaria, México intentó igualar el marcador, aunque no tuvo buena puntería. Mientras que Jamaica buscó el cuarto tanto con contragolpes muy peligrosos... y así llegó el 2-4 para la visita gracias a Washington a los 90', sentenciando el partido.

Charlyn Corral acercó 4-3 al Tri a los 95 minutos con un golazo desde fuera del área. Sin embargo, no hubo tiempo para más y México sumó una sorpresiva derrota en casa.

Mexicanas y jamaicanas se volverán a ver las caras el martes 13 de octubre a las 19 horas en el Estadio La Corregidora, en Querétaro.



"No nos quedan sensaciones agradables, pero agradezco este partido contra Jamaica, porque así será el juego ante Haití", explicó Lizbeth Ovalle para los micrófonos de FutFem.

La buena noticia para la Selección Mexicana es que Haití, su rival por el boleto al Mundial, perdió 5-1 ante Japón en partido amistoso.