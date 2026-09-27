España conquista su segundo Mundial Femenil Sub-20
La Selección de España conquistó su segundo Mundial Femenil Sub-20, luego de vencer en la gran final 4-3 en penaltis a Corea del Norte.
El partido, disputado en el Estadio Miejski LKS Lodz, en Polonia, terminó igualado 0-0 después de 120 minutos, por lo que el título se definió desde la fatídica tanda, donde la gran figura fue la portera europea Laia López.
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Además del título mundial, España se quedó con todos los reconocimientos individuales:
Balón de Oro: Rosalía Domínguez
Bota de Oro y Balón de Bronce: Pau Comendador
Guante de Oro: Laia López
Por su parte, el futbol mexicano tuvo participación en la final, ya que Diana Stephanía Pérez Borja, árbitra FIFA desde 2023, fue designada como responsable del VAR.
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