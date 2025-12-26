¿Qué selecciones debutarán en el Mundial 2026?
Se han jugado 22 ediciones de la Copa del Mundo de futbol varonil, pero ninguna como ésta, en la que por primera vez 48 selecciones tendrán la posibilidad de jugarla, algo que abre la puerta para tener países debutantes en el torneo.
La confederaciones aumentaron sus cupos 1en sus eliminatorias y le dieron más posibilidades a sus naciones de jugar el Mundial, el máximo torneo de balompié en el mundo
México vivirá historia en 2026, certamen que también organiza Estados Unidos y Canadá.
¿Qué selecciones debutan en el Mundial 2026?
- Cabo Verde
- Curazao
- Jordania
- Uzbekistán
Hasta el momento son cuatro la selecciones que jugarán por primera vez una Copa del Mundo: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán
Cabo Verde lo logró en la confederación africana, luego de solo perder un partido en las eliminatorias para llevar a su nación, una con poco más de 500 mil habitantes y sin recursos naturales, al Mundial.
Curazao, con un equipo comandado por neerlandeses con ascendencia curazoleña, terminó en el primer lugar del grupo B de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf para asegurar su billete a 2026.
Jordania finalizó en el segundo escalón de la tercera ronda de las clasificatorias asiáticas del grupo B. Uzbekistán también obtuvo su cupo en Asia, fue segunda del grupo A en la tercera ronda, al mando de Fabio Cannavaro como seleccionador.
¿Qué otras selecciones podrían debutar en el Mundial 2026?
- Surinam (Concacaf)
- Nueva Caledonia (Oceanía)
- Albania (UEFA)
- Kosovo (UEFA)
- Macedonia del Norte (UEFA)
En marzo, se jugarán la repesca para 2026, la última oportunidad para obtener un billete al Mundial.
El repechaje que no es de la UEFA se realizará en Monterrey y Guadalajara, en donde Surinam, por la Concacaf, y Nueva Caledonia, por Oceanía, buscarán debutar en un Mundial.
Mientras que en la repesca de la UEFA, Alabania, Kosovo y Macedonia del Norte sueñan con estar por primera vez en el certamen.
En marzo, se llevará a cabo la repesca al Mundial 2026 y ahí hay países que sueñan con jugar su primera Copa del Mundo.