¿Quién es Armando León? El delantero mexicano que encontró sus goles en Croacia

Armando León no siguió el camino habitual de los futbolistas mexicanos que llegan a Europa. Antes de destacar con el NK Osijek de Croacia, el delantero nacido en Ensenada, Baja California, pasó por la Liga de Expansión y el futbol de Andorra, donde encontró la continuidad que no había conseguido en México.

Ahora, a los 26 años, su nombre aparece entre las principales novedades de la Selección Mexicana. Según la convocatoria anunciada este jueves, León formará parte del Tricolor para los partidos contra Jamaica en los Cuartos de final de la Concacaf Nations League, programados para el 14 y 17 de noviembre.

De la Liga MX a Andorra

Nacido el 18 de enero de 2000, León se formó en las fuerzas básicas del Pachuca antes de incorporarse al León. Debutó en la Liga MX el 8 de marzo de 2020, frente a FC Juárez, en un partido en el que también consiguió su primer gol en Primera División.

Sin embargo, no logró consolidarse con los Esmeraldas. Su paso por el máximo circuito fue breve y posteriormente buscó oportunidades en la Liga de Expansión, con equipos como Alebrijes de Oaxaca.

En 2024 emigró a Andorra para incorporarse al FC Ranger's, equipo vinculado al ex futbolista mexicano Marco Fabián. Ahí encontró la regularidad que necesitaba y registró 43 goles en 56 partidos, además de participar en el ascenso del club a Primera División.

Posteriormente pasó por el FC Santa Coloma, también del futbol andorrano, con el que disputó las eliminatorias de la Conference League. En esa competencia marcó un gol frente al Borac Banja Luka.

Su llegada al futbol de Croacia

En el verano de 2026, León recibió una invitación para realizar la pretemporada con el NK Osijek. Sus actuaciones convencieron al cuerpo técnico y terminó incorporándose al club para disputar la temporada 2026-27.

Su adaptación fue inmediata y en la segunda jornada consiguió un doblete frente al Rudeš, posteriormente anotó contra el Rijeka y volvió a marcar dos goles ante el Dinamo Zagreb, uno de los clubes más importantes del futbol croata.

León acumula cinco goles y dos asistencias con el NK Osijek y ocupa el cuarto lugar de la tabla de goleadores del campeonato croata, empatado con Michele Šego y por detrás de Dion Beljo (12), Emil Frederiksen (8) e Ilija Nestorovski (7).

¿Puede trascender en Selección Mexicana?

El llamado de León ocurre en el inicio de una nueva etapa de la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafael Márquez. Su trayectoria resulta particular porque, a diferencia de otros futbolistas que han llegado al Tri después de consolidarse en la Liga MX, León construyó buena parte de su carrera lejos de los reflectores del futbol mexicano.

Los partidos contra Jamaica representarán su primera oportunidad con la Selección mayor, actualmente con escasez de delanteros dada la lesión de Raúl Jiménez, la irregularidad de Santiago Giménez y el sorpresivo desdén a Henry Martin.