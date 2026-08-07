¿Quién ha humillado a quién? Las goleadas más grandes entre Liga MX y MLS
La Leagues Cup no solo ha dejado una intensa rivalidad entre el fútbol mexicano y el estadounidense, sino también goleadas que quedarán grabadas en la historia del torneo. A continuación, descubre cuáles han sido las peores humillaciones que se ha llevado cada liga a lo largo de este certamen.
Si bien ambas naciones han conseguido resultados de escándalo, cabe señalar que es la MLS la que presume los marcadores más abultados. Y es que, hasta en dos ocasiones, le ha metido 7 goles a los equipos de la Liga MX.
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Mayores goleadas de la MLS a la Liga MX en Leagues Cup
La goleada más importante por parte de la MLS en esta justa se dio recién un año atrás, en 2025, cuando el Seattle Sounders le pegó en la primera fecha 7-0 a Cruz Azul, que partía como uno de los favoritos de dicha edición. Dicho resultado sirvió como un envión anímico para el cuadro de Las Sirenas, que a la postre se proclamó campeón.
Con un resultado similar, dos años atrás, en la justa de 2023, LAFC venció 7–1 a Bravos de Ciudad Juárez en duelo de eliminación directa, en los dieciseisavos de final.
Asimismo, los conjuntos estadounidenses han logrado superar a los mexicanos con marcadores de cinco goles, algo que los aztecas jamás han logrado:
1. Seattle Sounders 7–0 Cruz Azul — Jornada 1 (2025)
2. Los Angeles FC 7–1 Juárez — Dieciseisavos de final (2023)
3. San Jose Earthquakes 5–0 Necaxa — Dieciseisavos de final (2024)
4. Orlando City 5–1 Necaxa — Jornada 3 (2025)
5. Philadelphia Union 5–1 Querétaro — Fase de grupos (2023)
Mayores goleadas de la Liga MX a la MLS en Leagues Cup
Por su parte, los mexicanos también han celebrado victorias abultadas. Sin embargo, han sido con menor contundencia. Y es que el mayor triunfo lo consiguió el Club León en 2021, justa en la que fue campeón y en la que inició derrotando en cuartos de final por 6-1 al Sporting Kansas City.
Aunque de ahí, ningún otro equipo ha vuelto a superar los cuatro goles de diferencia contra rivales norteamericanos:
1. León 6–1 Sporting Kansas City — Cuartos de final (2021)
2. América 4–0 St. Louis City — Fase de grupos (2023)
3. Tigres UANL 4–1 Houston Dynamo — Jornada 1 (2025)
4. Toluca 4–1 Sporting Kansas City — Dieciseisavos de final (2023)
5. Juárez 4–1 Charlotte FC — Jornada 1 (2025)