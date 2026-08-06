Cruz Azul debuta en la Leagues Cup 2026; ¿cómo le ha ido a los campeones defensores de Liga MX?
El campeón de la MLS, Inter de Miami, debutó con victoria y goleada en la Leagues Cup 2026, y ahora es momento de entrar a la acción para el monarca de la Liga MX, el Cruz Azul. La Máquina iniciará su andar ante Philadelphia Union este jueves 6 de agosto, esperando seguir con la buena racha que tienen los campeones en la primera jornada del certamen.
Cruz Azul cayó ante Atlante en la última jornada disputada del torneo mexicano antes del parón por Leagues Cup, pero espera dejar ese resultado detrás y enfocarse en los otros conseguidos en lo que va del segundo semestre del 2026.
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En lo que va del Apertura 2026 la máquina suma otras dos victorias, además del título en el Campeón de Campeones. Los triunfos sobre Atlético San Luis y Puebla lo sitúan en la sexta posición de la Liga MX, mientras que su victoria sobre Toluca lo proclamó supercampeón.
Ahora es momento de demostrar por qué se coronó campeón del Clausura 2025 derrotando a Pumas en la gran final, más cuando en las tres ediciones anteriores del torneo binacional, los monarcas debutaron en la Leagues Cup siguiente con buenos resultados.
Sin derrotas al momento
En las tres ediciones anteriores, Tigres, América y Toluca se presentaron en la primera jornada de la Leagues Cup con dos victorias y un empate, por lo que ahora está en Cruz Azul el continuar con la racha invita que tienen los campeones de la Liga MX en su debut sobre la MLS desde que el torneo entre las dos ligas más importantes de la Concacaf se hizo oficial.
En la edición del 2023, Tigres venía de conquistar el Clausura de ese año, e inicio su andar en el torneo con un triunfo de 2-1 sobre Portland Timbers. En aquella ocasión, los universitarios se despidieron del campeonato sin conocer la derrota ante equipos de la MLS, ganando después a San José Earthquakes por la mínima en la primera fase y eliminando a Vancouver Whitecaps por penales en los 16avos de final, para terminar quedando fuera a manos del Monterrey en octavos.
Para el 2024 los campeones de ambas ligas se saltaban la primera ronda e iniciaban directamente en los 16avos de final, como le pasó al América, que venía de conquistar el torneo Clausura. Su debut fue ante Atlas, al que derrotó 2-1 para avanzar a octavos, en donde se topó con St. Louis City de la MLS, al que también venció con un 4-2. La eliminación de las águilas llegó hasta los cuartos de final contra Colorado Rapids por la vía de los penales.
En la edición más reciente fue el Toluca el que se presentó como campeón defensor de la Liga MX, y lo hizo de nueva cuenta como sus predecesores, sin derrota, aunque en este caso fue un empate ante Columbus Crew, a quien le ganaría el punto extra en los penales. Después de eso siguieron triunfos de 2-1 sobre Montreal Impact y NYC FC; aunque se fue del torneo sin perder ningún juego contra equipos de la MLS, cayeron eliminados por el Orlando City en los cuartos de final por penales.
La MLS también lo hace bien
A los monarcas de la liga estadunidense también les va bastante bien en su debut dentro de la Leagues Cup. En 2023, el LAFC inició su rodaje con un contundente 7-1 sobre Bravos de Juárez en los 16avos; para 2024, Columbus Crew hizo lo propio con un 4-0 sobre Sporting Kansas City en un torneo donde terminaría siendo campeón; en 2025 fue turno del LA Galaxy, que goleó 5-2 a Xolos de Tijuana; el más reciente fue el ya mencionado caso del Inter de Miami derrotando 4-2 a San Luis en la presente edición.
El camino de La Máquina
Después de su partido ante Philadelphia deberá enfrentar a New York City el domingo 9 de agosto, para cerrar la primera ronda contra Chicago Fire el jueves 13 del mismo mes, con la intención de ser uno de los mejores cuatro de la Liga MX que avance de fase.