¿Quiénes fueron los jugadores con más minutos en la primera gira de Rafa Márquez con el Tri?

Rafa Márquez comenzó con el pie izquierdo su nueva era como entrenador de la Selección Mexicana, sumando en su primera gira dos empates con Colombia y Perú; y dos derrotas con Estados Unidos y Chile. Aun así, más allá del resultado en el marcador, el estratega aprovechó esta serie de cuatro partidos para conocer al plantel, probar variantes y observar a los futbolistas de cara a lo que será su proyecto.

Pero, de todos ellos, ¿quiénes fueron los que sumaron más minutos, cuáles los que menos jugaron y quién fue el único jugador que se quedó sin entrar a la cancha?

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Cabe señalar que, si bien estas decisiones no son definitivas, conocer esta estadística da un panorama de quiénes pueden ir asentando la base del esquema de Rafa Márquez, al menos en este inicio de proceso rumbo al Mundial 2030.

Los que más minutos jugaron

Entre los elementos que más actividad vieron en este arranque de gestión destaca Israel Reyes. El zaguero del América disputó tres de los cuatro partidos, todos ellos de principio a fin como titular, para registrar un total de 270 minutos. Además, aprovechó para mostrarse en dos posiciones distintas, ya que fue habilitado para jugar como central, así como lateral derecho, esta última, zona en la que venía jugando habitualmente con Javier Aguirre.

Asimismo, pese a las rotaciones, hubo otros nombres que destacaron por aparecer constantemente en el terreno de juego. Por ejemplo, Érik Lira, contención de Cruz Azul, y Roberto “Piojo” Alvarado, extremo por derecha de Chivas, se afianzaron en sus posiciones superando los dos centenares de minutos disputados. Otro caso a resaltar es el de Álvaro Fidalgo quien, junto a Isaías Violante, fue el único en ver acción en los cuatro encuentros disputados; sin embargo, solo el mediocampista del Betis superó la barrera de los 200 minutos.

Israel Reyes: 270 minutos

Érik Lira: 233 minutos

Roberto Alvarado: 231 minutos

Álvaro Fidalgo: 210 minutos

Johan Vásquez: 206 minutos

Los que menos actividad vieron

En el rubro opuesto, es importante mencionar que César “El Cachorro” Montes fue el único elemento de la lista original que no tuvo un solo minuto en esta gira. Esto se debió a que, previo al primer encuentro, tuvo que abandonar la concentración por lesión, dejando a Márquez con 29 futbolistas disponibles para encarar los compromisos.

Quitando este caso, hubo también varios seleccionados que sumaron menos de 90 minutos sobre la cancha. En algunos casos esto obedeció a molestias físicas, tal como ocurrió con Gilberto Mora, quien únicamente disputó un choque debido a que el cuerpo técnico prefirió cuidarlo. Asimismo, hubo elementos que por decisión técnica solo ingresaron algunos instantes, por lo que mantendrán la tarea de convencer al estratega en futuros llamados.

Dagoberto Espinoza: 64 minutos

Gilberto Mora: 64 minutos

Hirving “Chucky” Lozano: 64 minutos

Víctor Guzmán: 61 minutos

Denzell García: 57 minutos

Hugo Camberos: 29 minutos