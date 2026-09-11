Quiñones despierta en Arabia y no suelta la carrera por el goleo
Julián Quiñones volvió a encontrar el camino del gol en Arabia Saudita. El delantero mexicano apareció al minuto 12 para abrir el marcador ante Al-Ettifaq, en la Jornada 7 de la Saudi Pro League, y sumó una anotación que lo mantiene en la carrera por defender el título de goleo que conquistó la temporada pasada.
Quiñones aprovechó una jugada construida por la banda derecha. Mohammed Abu Al-Shamat desbordó, ingresó al área y mandó un centro raso que encontró al mexicano frente a una portería prácticamente descubierta. Quiñones sólo tuvo que empujar el balón para poner el 1-0.
El gol llegó después de un partido entre semana en el que el atacante fue titular en el triunfo frente al Al-Ahli, aunque sin conseguir marcar. Ante Al-Ettifaq volvió a aparecer en el momento indicado para darle una ventaja temprana a su equipo y recuperar ritmo frente al arco.
La anotación, sin embargo, también refleja el reto que enfrenta el mexicano en este inicio de temporada. Después de siete partidos, Quiñones suma tres goles y una asistencia, una producción todavía distante de la que necesita para defender la corona de máximo goleador.
El líder de la clasificación es Ivan Toney, quien ya suma ocho anotaciones. Detrás aparecen varios jugadores que también tienen tres goles, entre ellos Sergej Milinković-Savić, Iker Kortajarena y George Ilenikhena.
Quiñones ha tenido oportunidades para aumentar su cuenta. En las primeras siete jornadas ha fallado siete ocasiones claras de gol, una cifra que explica en parte la distancia que existe entre el mexicano y Toney.
La temporada apenas comienza, pero el margen para Quiñones será recuperar la contundencia que lo convirtió en campeón goleador la campaña anterior. Por ahora, su tercer tanto del torneo le permite dar un paso más en una carrera que todavía tiene mucho camino por delante.