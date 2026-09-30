Rafa Márquez abre la puerta del Tri: “No hay nadie vetado”

Rafa Márquez dejó abierta la puerta de la Selección Mexicana. Tras el empate 1-1 ante Perú, el entrenador aseguró que no hay jugadores vetados y que el nivel futbolístico será el criterio para considerar nuevas convocatorias.

En sus primeros dos partidos al frente del Tri, Márquez ha probado distintas opciones y dado oportunidades a jóvenes. Sin embargo, su apuesta por desarrollar nuevos jugadores no significa que otros futbolistas estén descartados del proceso.

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“No hay nadie vetado”: el mensaje de Rafa Márquez

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Perú, el seleccionador fue directo sobre la posibilidad de llamar a otros jugadores:.

“Los que estén en el nivel para poder venir serán bienvenidos. No hay nadie vetado, no hay nadie que tenga la tache. Así que jugadores que estén en el nivel correcto y que tomemos decisión de poderlos convocar serán bienvenidos”.

El mensaje abre la competencia por un lugar en el Tri, aunque no representa una convocatoria anticipada para ningún futbolista. Márquez puso dos condiciones sobre la mesa: estar en el nivel adecuado y entrar en las decisiones de su cuerpo técnico.

🚨 ¡GOOOOOL DE MÉXICO! 😍🇲🇽🔥 ¡El 'Toro' Guzmán se eleva solo en el área y pone el empate ante Perú! ⚽🇲🇽🔥#LaEraDeRafa pic.twitter.com/Wi70XQoyTM — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 30, 2026

El momento futbolístico por encima de la edad

El entrenador también explicó que la edad no será una barrera para recibir una oportunidad. Aunque busca construir una base con jóvenes, señaló que el buen momento de cada jugador será parte de la evaluación.



“Intentaremos, obviamente, quien esté en un buen momento, quien siga en un nivel adecuado para poder venir, será bienvenido”, expresó, antes de reiterar que ese criterio aplica sin importar la edad.

Así, Márquez plantea una competencia abierta entre quienes comienzan su recorrido y quienes cuentan con mayor experiencia. Para entrar en sus planes, el punto de partida será lo que puedan ofrecer en la cancha.

La juventud, una apuesta para construir el futuro del Tri

Ante Perú, Márquez presentó un once distinto al de su debut frente a Colombia. El técnico explicó que quería observar a jugadores que, en muchos casos, compartían alineación por primera vez y conocer sus respuestas en este tipo de encuentros.

“Yo creo en los jóvenes. Por algo me atreví hoy a hacer este once con gente muy joven”, afirmó.

Su intención es identificar qué necesitan para crecer y acompañar su desarrollo desde una etapa temprana. Más allá de una oportunidad aislada, habló de dejar una base y procesos más sólidos para contar con futbolistas más completos.

“Si queremos, obviamente, tener jugadores más completos, hay que empezar lo más temprano posible con ellos”, señaló.

Márquez no queda satisfecho con el empate ante Perú

La confianza en los jóvenes no impidió que el seleccionador reconociera aspectos por corregir. México rescató el 1-1 con un cabezazo de Víctor Guzmán, después de que Jairo Vélez adelantara a Perú, y sumó su segundo empate de esta nueva etapa.

“No estoy contento, no estoy satisfecho. Hay que seguir trabajando”, admitió Márquez.

El técnico destacó la disposición de sus jugadores y consideró que compitieron bien ante un rival experimentado, pero dejó claro que el trabajo apenas comienza. Con dos empates en sus primeros dos encuentros, sigue buscando su primera victoria y evaluando quiénes pueden ganarse un lugar en su Selección.

