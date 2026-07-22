Rafa Márquez, el DT de México que potenció a las joyas campeonas de España
Rafael Márquez es el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Y si bien se ha señalado su corta trayectoria previa para llegar a este banquillo, hay un aspecto en su CV que pocos estrategas presumen. Y es que él ya dirigió a dos campeones del mundo con España.
Este domingo 19 de julio, La Furia Roja se proclamó con su segunda estrella tras vencer 1-0 a Argentina en la final de Norteamérica 2026. Para aquel duelo, el conjunto ibérico alineó como titulares a dos jóvenes realidades del fútbol internacional, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos de 19 años y quienes ahora se han adentrado en el top 10 de los futbolistas más jóvenes en levantar el título mundial.
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Lo curioso es que, antes de convertirse en las grandes estrellas actuales, ambos fueron formados y potenciados por el entrenador mexicano.
¿Dónde y cómo fue que los dirigió?
Como jugador, Rafa Márquez se consolidó como una leyenda del Barcelona, ganando 2 Champions League, 4 Ligas y 1 Copa del Rey. Por esta razón, tras retirarse, buscó regresar al club donde lo ganó todo, ahora como entrenador.
Fue así como, tras un paso por las juveniles del RSD Alcalá, arribó una vez más al conjunto blaugrana en 2022, esta vez como director técnico de su filial, el Barça Atlètic, que en ese entonces militaba en la Primera RFEF (tercera división). Ahí, su función consistía en consolidar a las joyas de la cantera antes de que dieran el salto de calidad.
En su primera campaña se encontró con un Lamine Yamal de 15 años, quien desde ese entonces ya se perfilaba para ser el próximo gran referente surgido de La Masia. Dicho y hecho, ya que tal fue el progreso del atacante que, en cuestión de un año, fue promovido al plantel principal para que demostrara su talento en las grandes ligas.
Si bien perdió a una estrella para la siguiente campaña, siguiendo su propio proceso de formación llegó otra. Ahora en la defensa, con Pau Cubarsí, con quien el "Kaiser" pudo repetir la historia. En solo seis meses bajo su mando, el central logró encontrar el nivel necesario para dejar el filial e irse de lleno al primer equipo del Barcelona.
Y de hecho... pudieron haber sido tres
Pero estas no fueron las únicas revelaciones que dirigió el originario de Michoacán en sus inicios como entrenador. Lo anterior se debe a que también tuvo bajo su mando a Fermín López durante aquella travesía con el Barça Atlètic.
De igual forma, Fermín siguió creciendo hasta consolidarse en el balompié de élite. De hecho, fue parte del equipo español que conquistó la Eurocopa 2024 y se perfilaba para ser convocado al Mundial de 2026 por Luis de la Fuente, estratega del combinado ibérico. Sin embargo, un mes antes del arranque de la justa, el 17 de mayo, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que lo dejó fuera del torneo.
De esta manera, Márquez, con su pasado culé, ha demostrado la capacidad para impulsar el talento joven que a la postre puede convertirse en el siguiente estandarte del fútbol global. Desde 2024, dejó al club blaugrana para emprender un nuevo reto con la selección, primero trabajando como asistente de Javier Aguirre y conociendo de lleno al combinado para ahora, tras el Mundial, ser el nuevo jefe en los banquillos rumbo a 2030.