Rafa Márquez enfrentará a Estados Unidos y al fantasma del “Dos a Cero”

Rafa Márquez, por primera vez como entrenador, disputará el Clásico de la Concacaf entre México y Estados Unidos. Sin embargo, esta es una rivalidad que como jugador le trae recuerdos amargos, con un récord en contra, expulsiones en momentos clave y el trago amargo de una derrota mundialista bajo la burla del llamado “Dos a cero”.

A lo largo de su carrera como futbolista, el "Kaiser" disputó 14 duelos ante Estados Unidos vistiendo la camiseta del Tricolor. El primero de ellos inició con una alegría, pues ocurrió con un triunfo en tiempos extras por 1-0 en las semifinales de la Copa Confederaciones 1999, torneo que a la postre terminaría levantando el combinado nacional.

Sin embargo, a partir de ese momento el cuadro norteamericano se convirtió en un rival de pesadilla para el michoacano. Tanto así que desde entonces que obtuvo números rojos cada que se vía con dicha selección, con un balance general de 6 derrotas, 3 empates y 5 triunfos.

Una derrota en un Mundial y expulsiones dolorosas

Entre las caídas más dolorosas figura el único duelo mundialista registrado entre ambos países en Corea-Japón 2002, donde los vecinos del norte se impusieron por 2-0 en los octavos de final. Si bien ese choque no volvió a repetirse en otras ediciones del torneo, lo que sí se convirtió en una constante fue el marcador en contra por un par de anotaciones. Y es que al "Kaiser" le tocó sufrir hasta cinco tropiezos con el afamado “Dos a cero”, frase en español utilizada por la afición estadounidense en alusión a sus repetidas victorias por este resultado.

Además, el conjunto de las Barras y las Estrellas logró sacar los peor y lo mejor de Rafa Márquez. Muestra de lo primero fue que, a lo largo de esta rivalidad, el emblemático capitán del Tricolor vio la tarjeta roja en dos ocasiones. La primera, con un cabezazo y una patada a Cobi Jones en el Mundial de 2002, y la segunda tras una agresión sobre el guardameta Tim Howard durante las eliminatorias de 2009.

Aunque, por otro lado, a pesar de desempeñarse como defensor, también logró marcar dos goles ante arco norteamericano. Uno de ellos ocurrió en su último Clásico de la Concacaf en 2016, cuando remató de cabeza en los minutos finales para darle el triunfo a México por 1-2 como visitante, rompiendo así con la "Maldición de Columbus", una sede donde el Tricolor registraba cuatro derrotas consecutivas ante Estados Unidos por el mismo marcador desde el año 2001.

Récord de Rafa Márquez contra Estados Unidos como jugador

1. 1999: México 1-0 Estados Unidos – Copa Confederaciones (tiempos extras)

2. 2001: Estados Unidos 2-0 México – Eliminatorias Mundialistas

3. 2002: México 0-2 Estados Unidos – Mundial Corea-Japón 2002 (expulsado al 88’)

4. 2005: México 2-1 Estados Unidos – Eliminatorias Mundialistas

5. 2005: Estados Unidos 2-0 México – Eliminatorias Mundialistas

6. 2007: Estados Unidos 2-0 México – Amistoso

7. 2007: Estados Unidos 2-1 México – Copa Oro

8. 2008: Estados Unidos 2-2 México – Amistoso

9. 2009: Estados Unidos 2-0 México – Eliminatorias Mundialistas (expulsado al 65’)

10. 2011: Estados Unidos 2-4 México – Copa Oro

11. 2011: Estados Unidos 1-1 México – Amistoso

12. 2014: Estados Unidos 2-2 México – Amistoso (marcó gol)

13. 2015: Estados Unidos 2-3 México – Concacaf Cup (tiempos extras)

14. 2016: Estados Unidos 1-2 México – Eliminatorias Mundialistas (marcó gol)

¿Cuándo jugarán México vs Estados Unidos?

El partido entre mexicanos y norteamericanos se llevará a cabo este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Para esta ocasión, la cancha sede será la del State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Cabe recordar que será el tercero de cuatro partidos amistosos programados para México en esta primera gira de Rafa Márquez al frente del equipo. En sus primeros dos compromisos, el Tricolor solo cosechó empates por 1-1 ante Colombia y Perú, por lo que el estratega continúa en la búsqueda de su primer triunfo.

Asimismo, el próximo 6 de octubre cerrará esta serie de encuentros de preparación enfrentando a Chile a las 21:00 horas en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.