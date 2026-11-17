Presentar un equipo más agresivo y corregir los errores son los objetivos que Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, se ha trazado para el partido de este martes ante Jamaica por la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tri está obligado a vencer a Jamaica tras la derrota 3-2 sufrida el sábado en Kingston y clasificar al Final Four, que se celebrará del 25 al 28 de marzo el SoFi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles.

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"Desde luego que pensamos en ser más agresivos, pero siendo inteligentes porque también sabemos el peligro que tiene Jamaica en sus transiciones ofensivas. Son bastante rápidos, bastante fuertes", dijo Rafa Márquez el lunes en rueda de prensa.

La presión es doble para exdefensa del Barcelona porque no ha ganado en cinco partidos como seleccionador azteca; empató los dos primeros y luego perdió tres al hilo.

"Mañana es obligado ganar y, obviamente, la presión es la de siempre. Necesitamos esa victoria para clasificar, para que nos dé confianza y para seguir dando pasos adelante", señaló.

También contempló la posibilidad de que "a lo mejor no tengamos suerte el día de mañana y no haya un buen resultado".

Rafa Márquez, de 47 años, comentó que la derrota del sábado no se debió a que "Jamaica nos haya pasado por encima", sino a que "hemos dejado ser agresivos e intensos en ciertas fases del juego".

En los cinco partidos con Rafa Márquez en el banco, México ha recibido goles en todos "por errores puntuales y no por algo táctico que no se haya trabajado".

El seleccionador pidió a sus jugadores que este martes estén "bien concentrados y enfocados para no encajar gol".

También reconoció que el nivel de la selección mexicana ha disminuido en comparación con el mostrado durante el Mundial 2026 con Javier Aguirre como director técnico.

"Es una cuestión mental y motivacional encontrar nuevamente el nivel que encontramos en el Mundial", aseguró.

México recibirá a Jamaica en el estadio BBVA, en Monterrey, que será sede de un partido del Tri por primera vez desde su inauguración en 2015. AFP