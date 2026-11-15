Rafa Márquez entra al Top 5 de los peores arranques como DT de México

La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana sigue sin encontrar el camino de la victoria. En su más reciente encuentro ante Jamaica, el equipo se llevó una derrota más que deja al estratega nacional con cinco partidos sin poder ganar y lo coloca ya en el Top 5 de peores arranques para un entrenador con el Tricolor.

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Este sábado 14 de noviembre, México sostuvo su duelo de ida por los cuartos de final del torneo continental de la Concacaf. El encuentro parecía una hecatombe cuando un autogol de Jesús Gallardo, un golazo de Renaldo Cephas y un penal anotado por Richard King ponían las cosas 3-0 a favor de los caribeños. Aunque México respondió sobre el final con un tanto de Gilberto Mora al 70’ y una anotación desde los once pasos de Julián Quiñones, el equipo no evitó la caída por 3-2.

El Top 5 de peores arranques en el banquillo nacional

Hasta el momento, Márquez ya se ubica dentro de los cinco entrenadores que más han tardado en conseguir su primer triunfo con el Tricolor. Aun así, todavía se encuentra lejos de Raúl Cárdenas, quien en su segunda etapa al frente del combinado nacional pasó 8 partidos sin ganar para por fin llevarse la victoria en su noveno juego, según datos de Transfermkt.

1. Raúl Cárdenas (segunda etapa 1979–1981): 9 partidos para ganar su primer juego

2. Antonio López Herranz (segunda etapa 1953–1956): 7 partidos para ganar su primer juego

3. Ignacio “Nacho” Trelles (tercera etapa 1965–1969): 7 partidos para ganar su primer juego

4. Ignacio “Nacho” Trelles (segunda etapa 1960–1962): 6 partidos para ganar su primer juego

5. Rafa Márquez (2026 - actualidad): 5 partidos sin ganar hasta el momento

Así ha sido la racha de Rafa Márquez

Cabe recordar que, después del Mundial 2026 y tras la salida de Javier Aguirre, Rafa Márquez, quien fungía como su auxiliar, tomó la dirección técnica del equipo rumbo al 2030. Debutó el pasado 26 de septiembre en un duelo ante Colombia y, desde ese momento, registra un balance de 2 empates y 3 derrotas, estas últimas de manera consecutiva.

1. México 1-1 Colombia — Amistoso | 26 de septiembre

2. México 1-1 Perú — Amistoso | 29 de septiembre

3. Estados Unidos 3-0 México — Amistoso | 3 de octubre

4. México 0-2 Chile — Amistoso | 6 de octubre

5. Jamaica 3-2 México — Nations League (Cuartos de final - Ida) | 14 de noviembre

Obligado a ganar en su siguiente partido

Más allá del récord negativo, Rafa Márquez necesita sí o sí ganar su siguiente partido si quiere mantener a México con vida en el torneo. Con un marcador global de 3-2 en contra, el Tricolor requiere una victoria por diferencia de dos o más goles para avanzar directo, o bien ganar por la mínima diferencia siempre y cuando Jamaica no anote más de un tanto (marcadores como 1-0 ó 2-1 le dan el pase por el criterio de gol de visitante).

De lo contrario, si México gana exactamente por 3-2, la serie se definirá en tiempos extras. En cambio, cualquier victoria mexicana por un gol en la que los caribeños marquen tres o más tantos (como 4-3 ó 5-4), cualquier empate o triunfo jamaiquino dejará eliminado al conjunto mexicano.

La vuelta se celebrará este martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio BBVA de Monterrey.