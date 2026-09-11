Rafa Márquez: seis caminos para construir un nuevo Tricolor
El gafete ya no está en su brazo. Está en su memoria. Ahí permanecen los cinco Mundiales, las noches de presión, los vestidores, los entrenadores que le enseñaron a interpretar un partido y las generaciones de futbolistas con las que Rafael Márquez aprendió lo que significa representar a México.
Todo eso vuelve ahora con él a la Selección. Pero el antiguo capitán ya no regresa para jugar. Regresa para enseñar.
Y en ese cambio de lugar está la verdadera historia de su nuevo proyecto. Márquez tendrá que transformar al entrenador que fue construyendo durante sus años como futbolista en una idea capaz de dirigir al futbol mexicano. Para conseguirlo, reunió alrededor suyo a hombres que conocen distintas partes de ese universo: la táctica de la élite europea, el vestidor mexicano, la metodología española, el entrenamiento de los grandes porteros y la continuidad física del grupo que acaba de disputar el Mundial.
Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado, Vidal Paloma, Xabier Mancisidor y Pol Lorente son los hombres que acompañarán a Márquez en el camino hacia 2030. La idea de Rafa es la que los reúne. Seis historias distintas que ahora forman una sola estructura. Porque después de haber pasado tantos años aprendiendo de otros desde el campo, ahora le toca construir desde el banquillo.
A los 47 años, el hombre que fue capitán de México en cinco Mundiales comienza una nueva etapa con una responsabilidad que él mismo considera mayor que cualquiera de las que enfrentó como futbolista. Y para hacerlo no eligió un cuerpo técnico construido a su imagen. Hizo algo distinto: reunió experiencias que puedan completarse, decidió rodearse de hombres que saben cosas que él todavía aprende.
“Me ganaban las ganas de que los conocieran. Todo fue muy natural, no fue difícil convencerlos. Dios puso todo en el camino”, explicó Márquez durante su presentación. La frase describe mejor que cualquier organigrama lo que hay detrás de su nuevo equipo.
Rafa Márquez: del vestidor a la pizarra
Antes de convertirse en entrenador, Márquez aprendió a mirar. Lo hizo desde el centro de la defensa, donde durante más de dos décadas tuvo que anticipar movimientos, ordenar compañeros, interpretar espacios y entender el partido antes de que sucediera. Lo hizo en Atlas, en Mónaco, en Barcelona, en Nueva York y en Italia. Lo hizo, sobre todo, con la camiseta de México, durante cinco Copas del Mundo.
Pero ser futbolista no es ser entrenador.
Después de retirarse en Rusia 2018, Márquez comenzó a recorrer el camino que lo llevaría hasta este día. Pasó por la dirección deportiva del Atlas, se formó en España y en 2020 comenzó a dirigir al Cadete A del Real Alcalá. Dos años después llegó al Barcelona Atlètic, donde permaneció hasta 2024.
Ahí empezó a construir otra versión de sí mismo.
La transformación definitiva llegó cuando Javier Aguirre lo invitó a formar parte de su cuerpo técnico en la Selección Mexicana. Márquez dejó de observar el juego desde la cancha para empezar a analizarlo desde el banquillo.
Durante dos años aprendió al lado del Vasco.
Ahora le toca tomar las decisiones.
La ventaja, dice, es que no comienza de cero. Conoce a los jugadores, conoce la estructura y conoce el vestidor que acaba de disputar el Mundial. México ganó sus tres partidos de fase de grupos, superó a Ecuador en la primera ronda eliminatoria y cayó ante Inglaterra por 3-2 en octavos. Terminó el torneo como el noveno mejor equipo.
“Ya esa identidad la tenemos. La mostramos en el Mundial. La gente se identifica con este equipo. Hay que mantener lo que tenemos, evolucionar y mejorar”, dijo.
Pero para evolucionar necesitaba rodearse. Y ahí comienza la segunda historia.
Juan Manuel Lillo: el hombre que pasó por México antes de llegar al City
Antes de ser uno de los hombres de confianza de Pep Guardiola, Juan Manuel Lillo fue entrenador en México.
En 2005 llegó a Dorados de Sinaloa. Su equipo tenía entre sus jugadores a un futbolista llamado Pep Guardiola, quien estaba en la última etapa de su carrera. Años después, la relación se invirtió.
Guardiola se convirtió en uno de los entrenadores más influyentes del mundo y Lillo terminó a su lado como auxiliar en el Manchester City. Durante años formó parte de uno de los cuerpos técnicos más exitosos del futbol contemporáneo.
Ahora, aquel entrenador que conoció México desde el banquillo regresa al país para trabajar junto a Márquez.
No llega para enseñarle a Rafa a ser entrenador. Llega para aportar una mirada distinta, una experiencia acumulada en vestidores de máxima exigencia y una lectura táctica que ha convivido con Guardiola.
Márquez tendrá que tomar las decisiones. Lillo será uno de los hombres encargados de ayudarlo a pensarlas.
Andrés Guardado: el compañero que ahora se sentará a su lado
La historia de Andrés Guardado es diferente. Durante años compartió cancha, concentración, viajes y Mundiales con Márquez. Fueron compañeros en cuatro Copas del Mundo y representan dos generaciones distintas del futbol mexicano que terminaron encontrándose en la misma Selección.
Ahora vuelven a coincidir, pero ninguno de los dos lleva uniforme. Guardado está empezando su propia carrera como entrenador. Después de retirarse, regresó al Betis para comenzar a formarse desde dentro del cuerpo técnico de las categorías juveniles del club.
Márquez lo eligió porque conoce algo que ningún curso de entrenador puede enseñar por completo: el futbolista mexicano.
Guardado sabe lo que significa cargar la camiseta del Tricolor, jugar un Mundial, convivir con la presión y regresar a un vestidor después de una derrota. Durante años estuvo del otro lado de la pizarra. Ahora tendrá que aprender a utilizarla.
Vidal Paloma: convertir las ideas en método
Si Guardado representa el vestidor y Lillo aporta experiencia táctica, Vidal Paloma aparece como una de las piezas que pueden darle estructura al proyecto.
Su historia con Márquez tampoco comenzó ahora. Coincidieron en la etapa del mexicano como entrenador del Barcelona Atlètic. Paloma trabaja alrededor de la metodología, la formación y el desarrollo de los procesos de entrenamiento.
Es una pieza menos conocida para el gran público, pero fundamental para un proyecto que pretende trascender el resultado del próximo partido.
Porque una selección no entrena todos los días como un club. Tiene concentraciones cortas, jugadores que llegan desde distintos sistemas y poco tiempo para transmitir conceptos.
Ahí entra Paloma. El español se especializó en formación de entrenadores y por sus cursos pasaron nombres como Xavi Hernández, Xabi Alonso, Raúl González, Fernando Torres, Álvaro Arbeloa y el propio Márquez.
Su tarea será ayudar a que las ideas del mexicano puedan convertirse en una metodología que llegue a la cancha.
Xabier Mancisidor: trece años mirando a los mejores porteros del mundo
Hay otra historia que llega desde Manchester. Xabier Mancisidor pasó 13 temporadas vinculado al Manchester City y trabajó en una de las estructuras más exigentes del futbol mundial.
Antes había pasado por la Real Sociedad, el Real Madrid y el Málaga. Su especialidad es una de las más específicas dentro de un cuerpo técnico: los porteros.
Ha trabajado con guardametas de la talla de Iker Casillas, Claudio Bravo, Ederson y Stefan Ortega. Ahora tendrá delante a los porteros mexicanos.
Su llegada significa incorporar al Tricolor una experiencia construida durante más de una década en la élite europea. No se trata únicamente de entrenar atajadas. Es conocimiento sobre preparación, lectura del juego, salida con los pies, posicionamiento y las exigencias que el futbol moderno impone al último hombre.
Márquez buscó experiencia internacional. Mancisidor trae una buena parte de ella.
Pol Lorente: el hilo que no se rompe
Y entonces aparece el hombre que conecta las dos etapas. Pol Lorente ya estaba dentro del proceso. Fue preparador físico durante el ciclo de Javier Aguirre y ahora permanecerá con Márquez. Es el único integrante del nuevo cuerpo técnico que representa de manera directa la continuidad del equipo que acaba de terminar el Mundial.
Su historia con Aguirre viene de antes de la Selección. Ambos coincidieron en distintos momentos de sus carreras y construyeron una relación profesional que terminó llevándolos nuevamente a México.
Para Márquez, conservarlo tiene sentido. Lorente conoce las cargas de trabajo, la dinámica de las concentraciones y el estado físico de un grupo al que lleva acompañando durante el proceso mundialista. Mientras cambia el entrenador, una parte del método permanece. Es el puente.
Seis caminos para un mismo proyecto
Márquez llega al banquillo con algo que nunca tuvo como jugador: la posibilidad de construir su propia idea desde el principio. Pero también llega con una certeza. No tiene todas las respuestas.
Por eso eligió a Lillo, un entrenador que conoce la élite y que fue parte del mundo de Guardiola; a Guardado, el compañero de cuatro Mundiales que ahora empieza su propia transformación en entrenador; a Paloma, el hombre de la metodología; a Mancisidor, formado durante años en la élite de los porteros; y a Lorente, el vínculo con el proceso de Aguirre.
El resultado es un cuerpo técnico que mezcla generaciones, escuelas y experiencias. “Queremos potencializar al futbol mexicano, con gente de calidad, con gente que ha estado en el máximo nivel mundial”, explicó Márquez.
La frase también explica su propia apuesta. Márquez pasó buena parte de su carrera rodeado de entrenadores que lo hicieron crecer. Ahora pretende hacer lo mismo con los futbolistas que tendrá bajo su mando.
Su primera prueba llegará el 26 de septiembre contra Colombia, en Baltimore. Será el primer partido de una etapa que comenzó mucho antes de que Márquez, se sentara hoy en el centro de aquella fotografía.
Comenzó cuando dejó de ser jugador y decidió aprender otro oficio. Primero miró. Después acompañó. Ahora dirige.
Y para hacerlo, reunió a cinco hombres que recorrieron caminos distintos, pero que terminan en el mismo lugar: al lado de Rafa Márquez, en el banquillo de la Selección Mexicana.