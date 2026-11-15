Rafael Márquez, inconforme tras caer ante Jamaica: "Nosotros mismos nos hacemos el daño"

Rafael Márquez encontró dos razones para explicar por qué México terminó persiguiendo el marcador en Kingston: las ocasiones que dejó escapar y las desatenciones que le dieron confianza a Jamaica. En su debut oficial como técnico de la selección mexicana, el Tri llegó a estar 3-0 abajo y reaccionó con goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones, pero perdió 3-2 en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

"No estoy conforme con la actuación del equipo. No fue un buen partido", dijo Márquez. El seleccionador reconoció que la reacción y el marcador final ayudan de cara a la vuelta en casa, aunque la posibilidad de remontar en Monterrey no cambió su evaluación de lo que vio en Kingston.

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Las desatenciones que le dieron vida a Jamaica

Márquez puso el foco en dos oportunidades mano a mano que México desaprovechó. A su juicio, convertirlas pudo haber cambiado el rumbo del encuentro y evitado que Jamaica ganara confianza. En cambio, las fallas mexicanas le permitieron al conjunto caribeño desenvolverse mejor con el respaldo de su afición.

"Esas desatenciones generan desconfianza", señaló el entrenador. Uno de los puntos que más le inquietan es que se trata de errores que ya se habían presentado. Recordó que la línea defensiva fue casi la misma que participó en el Mundial, donde, a su juicio, tuvo una actuación extraordinaria. Reconoció que los contextos son distintos, pero pidió al equipo más concentración para evitar fallas que lo obligan a jugar con el marcador en contra.

"Nosotros mismos nos hacemos el daño", dijo Márquez, quien consideró que son errores corregibles. El técnico también precisó que su preocupación pasa por el funcionamiento de todo el equipo y que el trabajo para la vuelta abarcará más que una posición.

México tuvo la pelota, pero se apresuró con ella

El seleccionador consideró que el estado de la cancha dificultó el estilo de juego que busca para México. Por momentos, sobre todo tras los cambios, el Tri encontró situaciones de gol y mantuvo la posesión. Márquez señaló que faltó precisión por el lado izquierdo y que el equipo se apresuró tanto al soltar la pelota como al intentar llegar al área rival.

De cara al siguiente partido, quiere que México sostenga durante más tiempo los tramos en los que funcionó, cuide mejor el balón y tenga más calma para decidir cuándo acelerar. Esa fue una de las diferencias que encontró entre los momentos en los que el Tri pudo generar peligro y aquellos en los que perdió la pelota con facilidad.

Gilberto Mora y los cambios sostuvieron la reacción

Entre lo que rescató de la derrota, Márquez destacó el efecto de las sustituciones y la actuación de Gilberto Mora. El juvenil marcó al 70′, cuando México todavía perdía por tres goles, y el técnico elogió el carácter, la actitud y la personalidad con los que afrontó el partido. Julián Quiñones convirtió un penal al 81′ para dejar al Tri a un tanto del empate.

México llegará a Monterrey con un gol de desventaja en el marcador global. Márquez espera que el ambiente y el apoyo de la afición ayuden en la vuelta, pero puso el acento en lo que el equipo puede corregir en los pocos días que tiene entre partidos. Su encargo es digerir pronto la derrota y llevar a la cancha desde el inicio la reacción que en Kingston apareció cuando Jamaica ya tenía tres goles de ventaja.