Del sueño mundialista a la pesadilla de Kingston: Jamaica golpea a México

El Mundial había conseguido que México volviera a soñar. Kingston se encargó de recordarle que los sueños también necesitan futbol para sostenerse.

La Selección Mexicana encontró una realidad mucho más complicada en su primera prueba oficial bajo la dirección de Rafael Márquez. En el National Stadium, Jamaica llevó al Tricolor al límite, construyó una ventaja de tres goles y exhibió las dificultades de un equipo que todavía no consigue transformar sus ideas en resultados. Pero cuando la noche parecía convertirse en una pesadilla, aparecieron dos futbolistas que habían encendido la ilusión durante la Copa del Mundo.

Primero fue Gilberto Mora. Después, Julián Quiñones.

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El Káiser había imaginado otro comienzo para su primera eliminatoria al frente de la Selección. Después de cuatro amistosos en los que no consiguió una victoria, Kingston representaba la oportunidad de cambiar la historia y comenzar a darle resultados a un proyecto que heredó las expectativas del Mundial.

Pero Jamaica no estaba dispuesta a facilitarle el camino.

El primer golpe llegó al minuto 27. Jesús Gallardo terminó enviando el balón a su propia portería y convirtió una acción desafortunada en la primera ventaja de los caribeños. México intentó reaccionar, pero apenas comenzada la segunda mitad, Renaldo Cephas amplió la diferencia. Richard King apareció al minuto 63 para colocar el 3-0 y dejar al Tricolor frente a un escenario complicado.

Tres goles de desventaja en el debut oficial de Márquez. La ilusión mundialista parecía quedar demasiado lejos.

Los dos que hicieron soñar a México volvieron a aparecer

Cuando el partido parecía sentenciado, Gilberto Mora encontró una oportunidad para cambiar la historia. El juvenil mexicano marcó el descuento y volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los rostros más representativos de la renovación del futbol nacional.

Su anotación no fue solamente un gol. Fue una señal de vida para un equipo que necesitaba encontrar respuestas dentro de la cancha.

Y entonces apareció Julián Quiñones.

El delantero, que había dejado buenas sensaciones durante el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los futbolistas que alimentaron la esperanza de la afición, encontró el segundo tanto mexicano tras anotar un penal. Su aparición devolvió la incertidumbre al marcador y recordó que aquella generación que hizo soñar a México todavía tiene futbolistas capaces de asumir el protagonismo.

La coincidencia tuvo un valor especial: Mora y Quiñones, dos de los nombres que conectaron con la ilusión mundialista, fueron quienes evitaron que el debut de Márquez se convirtiera en una derrota todavía más dolorosa.

México pasó de estar tres goles abajo a encontrar argumentos para pelear por la eliminatoria.

Rafa Márquez, frente a su primera realidad

El resultado también representa un mensaje para el nuevo seleccionador. Márquez llegó con la encomienda de darle continuidad a la estructura del Mundial, pero también de incorporar nuevos nombres y ampliar las alternativas del equipo.

Su primera convocatoria de 28 futbolistas reflejó esa intención. La apuesta por conservar una base reconocible no fue suficiente para evitar los problemas defensivos que Jamaica aprovechó durante buena parte del encuentro.

Los cuatro amistosos anteriores ya habían dejado señales de alerta. Dos empates y dos derrotas. Ahora, su primer compromiso oficial tampoco le ofrece la victoria que necesita para respaldar el comienzo de su gestión.

El martes 17 de noviembre, Monterrey recibirá el partido de vuelta. México tendrá que buscar la remontada ante su afición para avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Kingston dejó una imagen contradictoria: un equipo vulnerable, incapaz de controlar durante largos pasajes a su rival, pero con futbolistas que todavía conservan la capacidad de despertar esperanza.

El Mundial hizo soñar a México. Jamaica lo devolvió a la realidad. Y cuando el sueño parecía desvanecerse, Quiñones y Mora recordaron que todavía hay motivos para creer.

La pregunta ahora es si Rafael Márquez podrá construir un equipo a la altura de esa ilusión.

