Rafael Márquez llegó a la Selección Mexicana con una misión que va más allá de conseguir resultados: construir un equipo con identidad propia, darle continuidad al trabajo de Javier Aguirre y preparar una nueva generación de futbolistas rumbo al Mundial de 2030. Las críticas llegaron antes de lo que imaginaba.

Apenas comenzaba su camino como entrenador de la Selección Mexicana cuando los resultados pusieron a prueba sus primeras declaraciones. La derrota ante Estados Unidos, los tropiezos posteriores y las dudas sobre el funcionamiento del equipo aceleraron los cuestionamientos. El hombre que llegó con la misión de construir un proyecto rumbo a 2030 tuvo que aprender rápidamente que dirigir al Tricolor significa convivir con una exigencia que no concede demasiado tiempo.

Pero si algo ha dejado claro Márquez en sus primeras conferencias de prensa es que no pretende modificar sus convicciones por la presión. Quiere una selección competitiva, con identidad, jóvenes protagonistas y futbolistas que se ganen su lugar sin importar su trayectoria. Y su comportamiento en el partido de vuelta ante Jamaica fue una muestra de cómo intenta trasladar esas ideas a la cancha.

En Monterrey apareció un Márquez distinto al de las conferencias. Desde el área técnica vivió el encuentro con intensidad. Gritó, movió las manos, gesticuló cada vez que algo no le gustaba y arengó constantemente a sus futbolistas. En distintos momentos los llamó para explicarles lo que observaba, corregir posiciones y transmitir indicaciones. No fue un entrenador que se limitara a mirar el partido desde la banca: participó, reclamó, corrigió y buscó intervenir en cada detalle.

Su comportamiento tuvo otra lectura cuando comenzaron los cambios. Márquez modificó buena parte de su alineación y les dio espacio a futbolistas novatos o con poca experiencia internacional, mientras sentó a jugadores que acumulan más partidos con la Selección. No se trató solamente de refrescar al equipo. Fue una decisión que conectó directamente con uno de los principios que ha repetido desde su llegada: la experiencia no garantiza un lugar y la juventud no debe representar una desventaja.

“Si hay algo que quiero imponer en esta Selección es la competencia interna. Nadie está asegurado”, advirtió en una de sus primeras comparecencias.

La frase adquiere mayor peso cuando se observa lo que hizo en la cancha. Márquez no solamente habla de abrir espacios para las nuevas generaciones; también está dispuesto a tomar decisiones que pueden desplazar a futbolistas con mayor recorrido para darle oportunidades a quienes buscan consolidarse. Su mensaje es que la camiseta nacional debe ganarse en cada entrenamiento y en cada partido.

Una identidad sin copiar al Barcelona

Desde su presentación, Márquez dejó claro que no pretendía comenzar desde cero. Su experiencia como auxiliar de Javier Aguirre durante el proceso mundialista le permitió conocer el funcionamiento del grupo, sus fortalezas y sus necesidades. La intención era aprovechar esa base y llevarla a una siguiente etapa.

“Identidad, que se vea que el equipo juega a ser competitivo”, fue uno de los principios que expuso al presentar su proyecto. No hablaba solamente de un sistema táctico, sino de una selección que pudiera reconocerse por su comportamiento dentro del campo y recuperar la conexión con una afición que exige resultados.

Su primera gran declaración sobre el estilo de juego llegó antes de enfrentar a Colombia. Márquez reconoció que le gustaría trasladar algunos conceptos del Barcelona, club donde alcanzó su mejor etapa como futbolista, pero también aceptó que México no cuenta necesariamente con los futbolistas para reproducir ese modelo.

“A quién no le gustaría, yo que fui jugador del Barça, jugar como el Barça. Pero no tienes la materia prima, así que te tienes que adaptar a eso”.

La frase expuso una de las principales diferencias entre el futbolista que conquistó Europa y el entrenador que ahora dirige a México. Márquez quiere una selección protagonista, pero entiende que no puede construirla a partir de una idea ajena a las características de sus jugadores.

Esa adaptación, sin embargo, no significa renunciar a la exigencia. Desde sus primeras comparecencias estableció que nadie tendría un lugar asegurado. La apuesta por las nuevas generaciones también tiene una dimensión que rebasa a la Selección Mayor. El entrenador ha insistido en la necesidad de trabajar con los clubes y las categorías inferiores, aprovechar los 365 días del año y construir una estructura que permita acompañar el crecimiento de los futbolistas.

En ese escenario aparecen nombres como Gilberto Mora, una de las referencias de la nueva generación mexicana, pero también otros jóvenes que necesitan oportunidades para demostrar que pueden competir al máximo nivel.

La primera contradicción de su proyecto apareció entre la identidad que quiere construir y el tiempo que tiene para conseguirla. Márquez pretende desarrollar una idea futbolística, pero las concentraciones son limitadas y los resultados se exigen de inmediato.

Las derrotas aceleraron las críticas

Sus primeros partidos pusieron a prueba su discurso. Después de empatar con Colombia, reconoció que estaba satisfecho, aunque no conforme. Destacó la intensidad y la presión del equipo, pero dejó claro que todavía había aspectos por corregir.

La derrota 3-0 ante Estados Unidos cambió el tono de sus conferencias. Márquez reconoció errores individuales que terminaron por condicionar el encuentro.

“Han sido errores muy groseros que, bueno, al final les regalas estos tres goles al equipo rival”, explicó.

No buscó responsabilizar únicamente a un futbolista. Defendió a Santiago Giménez después de sus oportunidades frente al arco y respaldó a Raúl Rangel, quien también recibió cuestionamientos por su actuación. Para Márquez, el trabajo del entrenador incluye recuperar la confianza de sus jugadores y ayudarlos a superar los errores.

“He tenido más derrotas que triunfos”, recordó al explicar que conoce las dificultades de una carrera como entrenador. También reconoció que dirigir implica acompañar emocionalmente al futbolista, levantarlo después de una mala actuación y encontrar soluciones para que no repita sus equivocaciones.

Pero el respaldo no significa ausencia de autocrítica. Después de los compromisos ante Colombia, Estados Unidos y Chile, reconoció que el funcionamiento no había sido el esperado y que existían problemas de contundencia y desajustes defensivos. Los amistosos también le permitieron observar jugadores y tomar decisiones sobre quiénes podían continuar dentro de su proyecto.

La presión volvió a instalarse después de la derrota ante Jamaica en Kingston. México recibió tres goles y volvió a mostrar desatenciones defensivas que preocuparon al entrenador. Márquez fue directo: “No estoy conforme con la actuación del equipo, no fue un buen partido”.

La preocupación no estaba únicamente en el resultado. Le inquietaba que los errores se repitieran en una defensa que venía de participar en el Mundial. “Esas desatenciones generan desconfianza”, reconoció.

Un entrenador que no quiere protegerse detrás de la experiencia

La eliminatoria también puso sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo necesita Márquez para trasladar sus ideas a la cancha? El entrenador entiende que la presión existe desde el primer partido y que dirigir a México implica una obligación de ganar.

La presión volvió a instalarse después de la derrota ante Jamaica en Kingston. México recibió tres goles y volvió a mostrar desatenciones defensivas que preocuparon al entrenador. Márquez fue directo: “No estoy conforme con la actuación del equipo, no fue un buen partido”.

Antes de la vuelta ante Jamaica, habló de su continuidad y dejó una declaración que retrató su posición frente a la incertidumbre: “No dependerá eso de mí”. También aseguró que seguía viéndose al frente de la Selección y que mantenía la motivación para desarrollar el proyecto.

Sin embargo, su apuesta por los jóvenes encontró una expresión concreta en Monterrey. Los cambios y las decisiones sobre quiénes debían permanecer en la cancha dejaron ver que Márquez no quiere que el recorrido internacional se convierta en un privilegio. Los futbolistas con más partidos pueden perder su lugar, mientras que quienes apenas comienzan tienen la posibilidad de ganárselo.

Es una postura que también implica riesgos. Darle responsabilidad a un jugador con poca experiencia significa aceptar que puede equivocarse en escenarios de presión. Pero el entrenador parece dispuesto a asumir ese costo si considera que el futbolista tiene condiciones para responder.

La victoria 1-0 ante Jamaica le permitió conseguir su primer triunfo y avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. Sin embargo, tampoco utilizó el resultado para dar por resueltos los problemas.

“Obviamente no estoy satisfecho, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando muchas cosas”, reconoció después del encuentro.

Márquez destacó la actitud, la concentración defensiva y las combinaciones ofensivas, pero volvió a señalar que el equipo necesitaba tiempo para consolidar su funcionamiento. Se describió como un entrenador analítico y perfeccionista, pendiente de los detalles y de la evolución individual de sus futbolistas.

Su proyecto rumbo a 2030 todavía tiene preguntas por resolver. Quiere una selección competitiva, con jóvenes protagonistas y una identidad reconocible, pero también debe encontrar el equilibrio entre la continuidad y los cambios, entre respaldar a sus futbolistas y exigirles resultados, entre construir un proceso y responder a la urgencia de ganar.

Márquez conoce la Selección desde dentro. La defendió como capitán en cinco Copas del Mundo y ahora enfrenta un desafío distinto: conseguir que sus ideas sobrevivan a la presión de los resultados.

El futbolista que aprendió a competir en el Barcelona, que conoció la exigencia de los grandes escenarios y que después se preparó para dirigir, tiene ahora la responsabilidad de construir una selección que no dependa solamente de sus individualidades.

Las críticas llegaron rápido, pero sus decisiones empiezan a mostrar qué clase de entrenador quiere ser. Uno que no se esconde en la experiencia de sus futbolistas, que reclama desde la banca, que corrige sobre la marcha y que está dispuesto a darle responsabilidad a una generación que necesita minutos para crecer. Su mayor desafío no será convencer a México de lo que quiere hacer, sino demostrar en la cancha que puede hacerlo.