Rafael Márquez rejuvenece al Tri: baja casi año y medio el promedio de edad respecto al Mundial

La renovación de la Selección Mexicana no solo llegó en el banquillo con Rafa Márquez, sino también en la convocatoria. El estratega, con la incorporación de promesas y caras nuevas para esta Nations League, rejuveneció el promedio de edad del equipo por casi un año y medio respecto al Mundial 2026.

Después de cuatro amistosos, el próximo sábado 14 y martes 17 de noviembre, “El Kaiser” sostendrá sus primeros duelos en una justa oficial al frente del Tricolor, enfrentando en una serie de ida y vuelta a Jamaica por los cuartos de final de dicho torneo continental.

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¡LOS ELEGIDOS! 📋✅



Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊.

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Para estos cotejos, el entrenador llamó a 28 jugadores que dan un promedio de edad de 26.1 años. Esto marca una diferencia notable con los 27.46 años que registraba el combinado mexicano en Norteamérica 2026, aún bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Para esta ocasión, tal como en la justa mundialista, Gilberto Mora aparece como el elemento más joven de la lista. La diferencia es que esta vez no es el único joven maravilla menor de 20 años dentro del plantel, ya que ahora lo acompaña Santiago Sandoval, nueva figura de Chivas que con 19 años recibió la confianza de Márquez.

En contraparte, entre los más veteranos, apostó solo por tres elementos mayores de 30 años: Luis Romo (31 años), Jesús Gallardo (32 años) y Jesús “Tecatito” Corona (35 años). Esto contrasta con la Copa del Mundo, cuando México llevó a un futbolista de 40 años, Guillermo Ochoa, y hasta siete jugadores de 30 años o más.

Mitad experiencia mundialista, mitad renovación en la lista

El cambio no solo se reflejó en la edad, sino también en los nombres. Para lo que será su debut oficial, Márquez mantuvo una base de 16 futbolistas que estuvieron en el Mundial, pero le dio la oportunidad a otros 12 elementos que no acudieron a Norteamérica 2026, con el objetivo de ganarse un lugar rumbo a 2030.

Por mencionar algunos, buscando alternativas en el arco, Óscar García, del León, y Álex Padilla, del Athletic Club, fueron llamados. En la zaga, tras superar lesiones, regresan Jesús Orozco Chiquete, de Cruz Azul, y Rodrigo Huescas, del Copenhague. En tanto, en el mediocampo y el ataque, Rafa Márquez optó por respetar el buen momento que atraviesan varios futbolistas en sus respectivos clubes, convocando a figuras de este cierre de año como Sandoval, Andrés Montaño, Isaías Violante o el goleador de la liga croata, Armando León, además del regreso de Jesús Corona después de cuatro años.

La base de 16 futbolistas del Mundial

Portero: Raúl Rangel (Guadalajara, 26 años).

Defensas: Johan Vásquez (Genoa, 28 años), César Montes (Lokomotiv Moscú, 29 años), Israel Reyes (América, 26 años), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, 22 años) y Jesús Gallardo (Toluca, 32 años).

Medios: Érik Lira (Cruz Azul, 26 años), Obed Vargas (Atlético de Madrid, 21 años), Álvaro Fidalgo (Real Betis, 29 años), Luis Romo (Guadalajara, 31 años) y Gilberto Mora (Tijuana, 18 años).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca, 28 años), Roberto Alvarado (Guadalajara, 28 años), Santiago Giménez (FC Porto, 25 años), Armando González (Olympiakos, 23 años) y Julián Quiñones (Al-Qadsiah, 29 años).

Los 12 rostros del proceso rumbo a 2030

Porteros: Óscar García (León, 23 años) y Álex Padilla (Athletic Club, 23 años).

Defensas: Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul, 24 años), Diego Campillo (Guadalajara, 25 años), Rodrigo Huescas (Copenhague, 23 años) y Kevin Álvarez (América, 27 años).

Medios: Érick Sánchez (América, 27 años), Santiago Sandoval (Guadalajara, 19 años) y Andrés Montaño (Cruz Azul, 24 años).

Delanteros: Isaías Violante (América, 23 años), Jesús Corona (Monterrey, 33 años) y Armando León (NK Osijek, 26 años).