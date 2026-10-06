Rafael Márquez respalda a Raúl Rangel tras derrota ante Estados Unidos: “Hay plena confianza en él”

Raúl Rangel tiene el respaldo de Rafael Márquez. Después de la derrota de México ante Estados Unidos, el técnico dejó claro que una mala actuación no cambia la confianza que tiene en el portero y destacó su disposición para reconocer lo ocurrido y buscar soluciones junto al cuerpo técnico.

“Con Tala hay plena confianza”, afirmó Márquez, quien explicó que conoce lo que puede aportar el guardameta a la Selección Mexicana. Para el entrenador, equivocarse forma parte del juego; lo que sigue es trabajar para mejorar.

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El respaldo también llegó acompañado de una conversación. Según relató Márquez, Rangel se acercó al cuerpo técnico durante estos días para hablar sobre cómo corregir y admitió que no había tenido su mejor actuación.

Raúl Rangel reconoce su mal día y busca mejorar

Márquez no aisló al portero del resto del equipo al analizar el resultado. Aunque señaló que Rangel reconoció su desempeño, también describió lo sucedido como un mal día colectivo.

“Todos nos equivocamos y hay plena confianza en él”, sostuvo.

Márquez acepta las críticas tras perder con Estados Unidos

El entrenador reconoció que una derrota frente a Estados Unidos tiene un peso especial y que las críticas forman parte de la responsabilidad de estar al frente de la Selección Mexicana.

“Respeto todo tipo de opiniones”, expresó.

Sin embargo, aseguró que se mantiene concentrado en el proyecto, en el trabajo con sus jugadores y en rescatar lo positivo de esta Fecha FIFA, aunque los resultados no hayan sido los que buscaba.

Entre los aspectos por corregir, mencionó los lapsos en los que el equipo necesita mejorar. Su intención es atender esos momentos junto a su cuerpo técnico y mantener una perspectiva optimista sobre el trabajo de la selección.

Las lesiones y las cargas condicionan al equipo de México

Para el siguiente encuentro, Márquez explicó que buscará presentar al mejor equipo posible, aunque deberá considerar las bajas por lesión y el desgaste de los jugadores.

La acumulación de partidos en poco tiempo obliga al cuerpo técnico a tomar precauciones y evitar exigir de más a los futbolistas. Esa gestión también influye en sus decisiones para conformar la alineación.

Pese a las dificultades, el entrenador destacó que esta concentración le ha servido para trabajar con los seleccionados, conocerlos mejor y observar su respuesta.

Gil Mora vuelve a su club: la prioridad es su recuperación

Otro de los temas que abordó fue la situación de Gil Mora. Márquez explicó que el joven terminó el entrenamiento con molestias y que sus problemas físicos no comenzaron durante esta concentración, sino que venía arrastrándolos desde semanas anteriores.

El técnico mencionó antecedentes de molestias en el tobillo, la zona lumbar y pubalgia, de hecho desde antes del Mundial. Ante ese panorama, insistió en que la prioridad es cuidar al jugador y evitar que vuelva a recaer.

“Lo más importante es cuidar a Gil”, señaló.

Márquez subrayó que Mora está en un proceso de crecimiento y necesita recuperarse para continuar su desarrollo. También confirmó que el futbolista ya se encuentra en su club.

Jóvenes y aprendizaje, parte del balance de Rafael Márquez

Aunque su principal responsabilidad es la Selección Mayor, Márquez también expresó su interés en contribuir a la formación de jugadores más completos.

Por eso, explicó, incluyó a jóvenes con talento en esta convocatoria: quería observar cómo se comportaban dentro del grupo y conocer de cerca lo que pueden aportar.

El balance deportivo no fue el deseado, pero el entrenador considera que hubo elementos positivos para seguir trabajando.

Memo Ochoa es una leyenda

Rafael Márquez también tuvo palabras de reconocimiento para Guillermo Ochoa, con quien ha convivido tanto dentro como fuera de la cancha. Lo describió como un gran ser humano y un gran profesional, y destacó los momentos importantes que ha vivido con la Selección Mexicana.

“Es una leyenda del futbol”, expresó Márquez, quien consideró muy merecido el homenaje al guardameta.