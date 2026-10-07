Rafael Márquez tras la derrota ante Chile: “Hemos visto quién puede estar y quién no”

Rafael Márquez reconoció las fallas de México después de perder 2-0 ante Chile en el Coliseo de Los Ángeles. Las dudas defensivas y la falta de contundencia en ambas áreas marcaron su análisis, aunque el técnico también destacó que estos amistosos le permitieron evaluar jugadores y tener mayor claridad para la siguiente convocatoria.

El Tri cerró la fecha FIFA con dos empates y dos derrotas en el inicio de su gestión. Tras el encuentro, Márquez explicó que dar minutos a todos los convocados formaba parte del plan para conocer sus respuestas dentro del equipo.

“Hemos visto quién puede estar y quién no”, señaló.

México comenzó con dudas y sufrió a la espalda

Uno de los puntos que menos le gustaron al entrenador fue el funcionamiento colectivo. Márquez admitió que México tuvo dificultades desde el arranque, especialmente para proteger los espacios detrás de su defensa.

“Defensivamente empezamos quizás con dudas, nos ganaron muy fácil las espaldas”, explicó.

El seleccionador indicó que las cargas acumuladas durante estas semanas influyeron en la elección de la alineación. Sin embargo, reconoció que el desempeño estuvo por debajo de lo que buscaba.

“Quizás el funcionamiento no fue el mejor”, sostuvo.

Aunque consideró que por momentos el equipo mostró la propuesta que pretende desarrollar, tanto en ataque como en defensa, insistió en que todavía hay aspectos por corregir.

“Tenemos que ser más contundentes en ambas áreas”

La contundencia fue el reclamo más constante de Márquez durante su análisis. Para el entrenador, México necesita mejorar tanto al momento de atacar como al defender las acciones del rival.

“Creo que nos faltó contundencia en ambas áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva”, afirmó.

También rechazó equiparar lo observado en estos amistosos con el desempeño del equipo en el Mundial, al señalar que se trató de una defensa diferente y que algunos jugadores tuvieron sus primeras experiencias juntos.

“Tenemos que seguir mejorando, hay mucho margen de mejora”, expresó.

Dentro de ese trabajo, destacó la relevancia de César Montes y manifestó su deseo de contar en el siguiente compromiso con jugadores que ya forman parte del proceso.

“Un pilar importante ha sido César Montes”, apuntó.

Los minutos de Santi y la competencia por un lugar

Márquez explicó que otra de sus prioridades fue dar actividad a futbolistas que tienen pocos minutos en sus clubes. Como ejemplo, mencionó el caso de Santi Giménez, a quien quiso observar y ofrecerle tiempo de juego con la selección.

“Más que preocuparme, me ocupa intentar ayudar a esta gente a que tenga más ritmo de partido, que tengan más minutos”, comentó.

El técnico señaló que necesita a esos jugadores, incluidos quienes están en Europa, pero dejó claro que para la siguiente convocatoria buscará a quienes lleguen en mejores condiciones.

“Buscaremos para el próximo partido tratar de tener lo mejor en ese momento”, aseguró.

Márquez ve talento y futuro en Gilberto Mora

Durante la conferencia, el seleccionador también habló sobre el potencial de Gilberto Mora. Destacó sus condiciones futbolísticas y la mentalidad con la que busca avanzar en su carrera.

“Yo creo que Gilberto tiene mucho talento y creo que puede tener un gran futuro”, señaló.

Márquez consideró que, con un proceso bien llevado, tiene capacidad para adaptarse a distintos equipos.

“Podría encajar en cualquier equipo, tiene la capacidad y sobre todo la mentalidad de querer triunfar”, añadió.

Una evaluación para tomar decisiones

Más allá de los resultados, Márquez sostuvo que estos encuentros cumplieron una función dentro de su proyecto: observar a jóvenes y evaluar cómo se comportaban otros futbolistas con la selección.

“Para esto eran los partidos amistosos”, explicó.

Ahora, el entrenador revisará las conclusiones con su cuerpo técnico para definir lo que necesita en el siguiente compromiso, al que describió como “mucho más serio”.