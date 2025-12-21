Raphinha y Yamal apuntalan el liderato del Barça en Villarreal
Durante meses, el encuentro Villarreal-Barcelona acaparó titulares por el plan, luego abortado, de LaLiga española de deslocalizarlo a Miami: el partido se jugó finalmente este domingo en casa del equipo amarillo y los visitantes catalanes se impusieron 2-0.
Con esta decimoséptima jornada, la última de 2025 en España, el Barça mantiene cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, Real Madrid, que venció el sábado 2-0 a Sevilla, y se aseguró además matemáticamente el título anecdótico de “campeón de invierno”.
La presión apenas se notó para el equipo azulgrana en el Estadio de La Cerámica, donde el cuadro culé se adelantó pronto, en el minuto 12, con un penal provocado y transformado por Raphinha, que poco después rozó el segundo al enviar al larguero.
La sentencia del líder esperó al minuto 63, cuando Lamine Yamal aprovechó una serie de rechaces en el área para terminar enviando un potente golpeo que hundió al Submarino Amarillo.
Entre medias, Villarreal había visto cómo le anulaban el empate por fuera de juego previo a un autogol de Jules Koundé y quedó especialmente condicionado por la expulsión del portugués Renato Veiga, que dejó a los locales con diez hombres en el 39.
Barcelona tendrá por lo tanto un plácido final de año y dos semanas de calma hasta que retome la competición el sábado 3 de enero con el derbi ante Espanyol, antes de viajar a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España.
Descanso navideño
“Villarreal es un equipo fantástico”, dijo el entrenador Hansi Flick a DAZN.
La única mala noticia para el Barça fue el cambio por molestias físicas de Koundé en la recta final, aunque Flick restó gravedad al contratiempo.
Por contra, Villarreal cierra un mal mes de diciembre, tras quedar prácticamente eliminado en la Liga de Campeones y fuera de la Copa del Rey, luego de caer ante Racing de Santander (2-1).
El conjunto amarillo pierde su lugar en el podio de LaLiga y baja al cuarto puesto, cediendo el tercero al Atlético de Madrid, que este domingo ganó 3-0 a Girona.
Villarreal queda a dos puntos del Atlético, a siete del Real Madrid y a once del Barcelona, con dos partidos menos disputados que los líderes.
Atlético se sube al podio
En su visita a Cataluña, el Atlético de Madrid cumplió ante un Girona que cerrará 2025 en puestos de descenso (18º).
El capitán Koke Resurrección abrió el marcador en el minuto 13, antes de que Conor Gallagher (38') y Antoine Griezmann (90+2') sentenciaran.
El Atlético se sostuvo gracias a la actuación del arquero esloveno Jan Oblak.
“Nuestra evolución está siendo de menos a más”, afirmó el técnico argentino Diego Simeone.
Este domingo se disputan otros dos partidos en LaLiga: Elche-Rayo Vallecano y Betis-Getafe.
El lunes, se cerrará el año futbolístico en España con el duelo entre Athletic de Bilbao y Espanyol.