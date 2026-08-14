Raúl Jiménez debuta con gol en su regreso al Wolverhampton
Tres años, mil 311 días después, Raúl Jiménez vuelve a anotar un gol con el Wolverhampton; el mexicano fue parte crucial para que los Wolves sumaran su primer punto en la Championship en el empate 2-2 contra Blackburn Rovers.
El mexicano ingresó de cambio a los 58 minutos con los Lobos 2-1 debajo en el marcador en su estreno en la Segunda División de Inglaterra. En lo que parecía un debut amargo para el delantero y su equipo, una última jugada en el área rival le dio esperanzas al cuadro local.
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Una mano dentro del área sería señalada como penal, por lo que los ojos se pusieron en el mexicano; como todos esperaban, Jiménez tomó el balón y se dirigió al manchón, y como un experto desde los 11 pasos, anotó su primer gol en tres años con los lobos, marcando el 3-3 final en el regreso de los Wolves a la Championship después de su descenso de la Premier League la temporada pasada.
Además de Raúl, los tantos de Marshall Munetsi al 18 por parte de Wolverhampton, y de Sean McLoughlin al 27 y Andri Gudjohnsen al 48 por la visita, completaron el marcador. Los lobos suman así su primer punto y su segundo partido en la campaña 26/27 después de su debut en la Copa de la Liga hace una semana.
Con esta nueva anotación ya son 58 goles en 168 partidos de Raúl Jiménez con los Wolves durante sus dos etapas en el equipo; además, el mexicano confirma su especialidad en el cobro de penales sumando ya 47 anotaciones desde los 11 pasos.
Raúl ya había visto acción en el pasado juego de Wolverhampton por la Copa de la Liga ante Port Vale, donde entró de cambio al minuto 69 en el triunfo 3-0 de su equipo. Los próximos partidos de Jiménez y los Wolves serán ante Preston North End por la Championship el sábado 22, mientras que para el miércoles 25 de agosto enfrentarán a Sheffield Wednesday por la segunda ronda de la Copa de la Liga.
SEGUNDO MEXICANO CON GOL
Raúl Jiménez tuvo una gran Copa del Mundo anotando cuatro tantos con la selección mexicana, siendo el máximo goleador del tri junto con Julián Quiñones, que también marcó en su debut liguero.
El jueves 13 de agosto, Quiñones debutó con gol en la liga árabe en la victoria 3-1 de su Al Qadisiya ante Al Shabab. Ambos atacantes continúan con el buen momento que mostraron en Norteamérica 2026, trasladando ahora sus tantos a sus respectivas ligas. En la pasada Copa del Mundo tanto Jiménez como Quiñones empataron a Luis y Javier Hernández como máximos goleadores de la selección mexicana en Mundiales, todos con cuatro anotaciones cada uno.