Raúl Jiménez rompe sequía goleadora y da el triunfo al Fulham sobre el Sunderland

🇲🇽 ¡GOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!

¡GOOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ! 🇲🇽



El olfato goleador del mexicano dentro del área. Fulham lo gana por la mínima. 🔥#PremierLeague pic.twitter.com/Zrma9GIYtF