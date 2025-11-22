Raúl Jiménez rompe sequía goleadora y da el triunfo al Fulham sobre el Sunderland
El Fulham se impuso 1–0 al Sunderland en Craven Cottage, resultado que llegó gracias a un tanto de Raúl Jiménez en los últimos minutos del juego y que fue determinante dentro de la jornada 12 de la Premier League. El único gol del encuentro nació en la segunda mitad y dio un respiro al equipo de Marco Silva en una racha irregular y de paso el mexicano cortó una racha sin gol.
El gol llegó al minuto 84, cuando Samuel Chukwueze filtró un pase desde la derecha que Jiménez empujó al fondo de la red tras una tímida intervención del portero visitante; la acción fue registrada como el tanto decisivo y desató la celebración en Craven Cottage. El partido, parejo en lo táctico, terminó inclinándose por la mayor insistencia ofensiva del local en los instantes finales.
Te puede interesar: Raúl Jiménez gana el Premio al Gol del Año 2025 de la Concacaf
La anotación de Jiménez fue además significativa para el delantero mexicano, quien cortó una sequía goleadora en la liga, ya que su último tanto en la Premier había sido en la jornada 6, precisamente en la visita al Aston Villa el 28 de septiembre, donde marcó de cabeza antes de retirarse lesionado aquel día. Con el gol ante Sunderland, Jiménez volvió a festejar en el campeonato tras ese intervalo.
Además de poner fin a su racha sin marcar, el gol de Jiménez da oxígeno al conjunto de Silva en la tabla y le permitía mirar con algo más de calma las próximas fechas.
Tras la victoria del Fulham sobre el Sunderland, los Cottagers escalaron hasta la posición 15 de la tabla, con 14 puntos, mientras que el Sunderland cayó a la sexta posición, con 19 puntos.
Para el Fulham y para Raúl Jiménez, el 1–0 representa un punto de inflexión. El equipo recupera puntos necesarios en la lucha por la permanencia, mientras que el delantero mexicano toma confianza para intentar recuperar la regularidad goleadora en las próximas jornadas.