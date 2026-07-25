RB Leipzig rechaza 100 MDE por Yan Diomandé y el Real Madrid prepara nueva oferta
El RB Leipzig contaba con Yan Diomandé como un futura estrella entre sus filas, sin embargo el despunte del marfileño llegó antes de lo pensado, durante el Mundial 2026, por lo que una oferta millonaria proveniente del Real Madrid llegó por el delantero africano, sin embargo esta fue rechazada de inicio.
De acuerdo con la revista alemana Sport Bild, el Real Madrid presentó en la semana una oferta de 100 millones de euros por el atacante africano, oferta que fue rechazada por el club alemán, que sabe que tiene en su plantilla a un diamante en bruto como lo es Diomandé.
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El atacante de apenas 19 años es uno de los jugadores más codiciados en este mercado de fichajes, con clubes como PSG, Manchester City y Arsenal entre los intereados, aunque algunos bajándose del barco después de la astronómica oferta que presentó el equipo español.
De los cuatro clubes interesados en Diomandé solo quedan dos, Real Madrid y PSG, con los que el jugador ya había entablado conversaciones y llegado a un acuerdo verbal. El pasado mes de junio el futbolista y el cuadro francés establecieron un acuerdo en las condiciones del marfileño para unirse a sus filas, pero parece que ahora ese mismo arreglo se obtuvo con los merengues.
Con todo y ello, el RB Leipzig rechazó la primer oferta presentada por los españoles de 100 millones de euros y un contrato de 5 años, por lo que la comitiva merengue realizó el viaje a Alemania para encontrarse con representantes del futbolista y miembros del equipo teutón con una nueva propuesta bajo el brazo, como informó el periodista Fabrizio Romano.
Para el Leipzig la oferta de 90 millones de euros más otros 10 en variables relacionadas a objetivos del club no fue suficiente, con el número de 120 millones en la mente de los alemanes para comenzar a tomarla más en serio.
La urgencia del Madrid no viene únicamente de la demanda que tiene el marfileño, sino de las ganas que tiene José Mourinho de integrarlo a su plantilla; el portugués comenzará su segunda etapa con los españoles y busca hacerlo de la mejor manera, insistiendo que necesita “piernas frescas” en una delantera que todavía no se tiene concretada para la temporada que está a punto de comenzar, sobre todo tras los rumores que sitúan a Vinicius Jr. en la órbita del Arsenal, en caso de que el brasileño no renueve contrato.
Parece que la intención de Diomandé es clara, o PSG o Real Madrid, por lo que después de dar la luz verde de su parte, todo quedará en manos del grupo Red Bull para aceptar la mejor oferta que estos dos equipos presenten.
¿El quinto fichaje merengue?
Después de dos temporadas en las que no consiguió ningún título, el Real Madrid decidió gastarse millones en lo que va del mercado de fichajes con la intención de causar una revolución en el vestuario que les permita poner más trofeos en sus vitrinas después de dos años de mantenerlas cerradas.
Antes de que iniciara la Copa del Mundo, los merengues ya anunciaban los fichajes de Ibrahima Konaté procedente del Liverpool, de Bernardo Silva procedente del Manchester City, de Denzel Dumfries del Inter de Milán, y del ahora campeón del mundo Marc Cucurella, llegado del Chelsea.
Tres de estas cuatro contrataciones son en el aparato defensivo, en donde los españoles estuvieron batallando en las últimas campañas con las lesiones de Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, y su capitán Dani Carvajal, que no continuará en el club.
Con la zaga ya cubierta, es momento de que Real Madrid comience a fortalecer esa delantera que le ayude a Kylian Mbappé a continuar sumando goles, pero goles que vengan acompañados de títulos importantes, por lo que la premura por hacerse con los servicios de Diomandé es cada vez mayor, sobre todo cuando la temporada inicia para ellos el próximo 22 de agosto en el debut liguero ante el RCD Espanyol.