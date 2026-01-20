El Real Madrid confirma clínica de futbol para niños en Guadalajara
No había mejor lugar para dar el anuncio: El Real Madrid, el equipo más popular del mundo, arrancará en febrero una clínica para niñas y niños de Jalisco a través de su fundación.
En la Ciudad Real Madrid, el gobernador de la entidad Pablo Lemus, junto a Roberto Carlos, el lateral izquierdo brasileño que se convirtió en leyenda en el equipo blanco y autoridades de la Fundación confirmaron el acuerdo que desde el año pasado se trabajaba.
Te puede interesar: A 150 días del Mundial, Guadalajara y Monterrey, listos; el Azteca, una incógnita
El mandatario local, quien se encuentra en Madrid en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), explicó en entrevista con Sports Illustrated que hace un año que estuvieron en España, se acercaron a la fundación para abrir la clínica, pero no estaban tan convencidos, por lo que se decidió solo hacer el curso de verano, y al ver que era un éxito y que tiene gran afición y arraigo se convencieron de llevar a acabo las clínicas.
“Vieron la efervescencia de los niños con el Real Madrid y se convencieron”, expresó el gobernador, quien en la presentación presumió una camiseta del equipo merengue con el número 26 en la espalda.
La clínica, que funcionará bajo los valores y principios de la fundación Real Madrid, iniciará a partir del 9 de febrero y en un principio será para 250 niñas y niños de 11 a 15 años, pero se espera que para el próximo año lleguen hasta 750.
Pablo Lemus detalló que ya se tienen listas las dos canchas que se utilizarán para recibir a los niños, mismas que se encuentran a un lado del Velódromo de Jalisco, en Tlaquepaque, municipio conurbado de Guadalajara.
“Tenemos ya las canchas que fueron construidas por el gobierno del estado de Jalisco con dos patrocinadores muy importantes y esto es una gran noticia que logramos concretar el día de hoy”, detalló Lemus.
Se trata de Granvita y BlueBay (la marca de agua de Farmacias Guadalajara) con quienes firmaron un acuerdo por cinco años para atender a niñas y niños con un sistema de becas.
“El mejor partido de la primera fase”
Más allá de los planes que involucran al equipo blanco, Lemus aprovechó para extender el mensaje de lo que se vive en la próxima ciudad mundialista.
“Estamos aquí para promocionar a la sede más mexicana del Mundial, que sin duda alguna será Jalisco. Vamos a tener cuatro partidos en el estadio Guadalajara. Iniciamos el 11 de junio, que es el mismo día de la inauguración en el Estadio Ciudad de México, también habrá juego en Guadalajara, que será Corea del Sur contra un rival europeo por definir. El segundo partido, por primera vez, porque en los Mundiales de 70 y 86 no jugó la Selección Mexicana, ahora sí jugará en Guadalajara contra Corea el día 18 de junio y después tendremos un tercer partido, con Colombia y un rival todavía por definir”, explicó.
Pero para Lemus, el juego de juego en su sede, será sin duda, el cuarto juego con dos campeones del mundo: España Vs. Uruguay. “Va a ser sin duda el mejor partido de toda la primera fase”, exclamó.
Y el gobernador está en Madrid, invitando a los españoles a seguir a su selección en la que llama “la sede más mexicana del Mundial”, porque de ahí es el Tequila y el Mariachi pero también a dar a conocer las rutas y destinos que hay en su estado para los 2.5 millones de visitantes que espera pueden llegar a su sede.
“(Buscamos ) que vayan también a visitar nuestros 12 pueblos mágicos: Puerto Vallarta, la Costa Alegre, el municipio de Tequila para que sepan cómo se elabora nuestra tradicional bebida. Queremos que la fiesta del Mundial, que dura 39 días en total, en realidad pueda bañar turísticamente a todo el estado de Jalisco”, expresó Lemus, quien dijo que a la par el Mundial es una muy buena excusa para hacer grandes obras de infraestructura, que queden por muchas décadas para el estado, como las de transporte, mejoramiento de espacios públicos que se realizan.