A 150 días del Mundial, Guadalajara y Monterrey, listos; el Azteca, una incógnita
A 150 días del Mundial 2026, la principal incógnita de México es el Estadio Azteca. La cancha no se ha puesto y la última actualización que presumieron los responsables de la remodelación fue que las nuevas butacas se instalaron.
Sin embargo, en tomas panorámicas de las fotos y videos de las nuevas sillas, que serán de colores gris y rojo con detalles blancos, se observa que el césped nuevo no ha sido instalado.
El Azteca cerró sus puertas en mayo de 2024 para pasar por un remozamiento que, según se ha anunciado, costará unos 80 millones de dólares. Han pasado casi 20 meses desde el cierre del Coloso y, desde entonces, los trabajos han sido a marchas forzadas con el objetivo de tenerlo listo antes del 28 de marzo, cuando se reinaugure con un partido amistoso entre México y Portugal.
En el proceso por convertirse en el primer estadio tres veces mundialista, la administración del estadio pasó por una disputa judicial con los dueños de los palcos, quienes ganaron el derecho a usarlos en el certamen sin pagar montos adicionales como pretendía la FIFA.
Como parte de la misma estrategia para mejorar el estadio, se concretó un financiamiento con Banorte por 2 mil 100 millones de pesos para su modernización, a cambio de que el inmueble lleve el nombre del banco por los próximos 12 años. También, un nuevo dueño, el fondo de inversión General Atlantic, que adquirió el 49 por ciento de las acciones del América, Azteca y los terrenos adyacentes del inmueble por unos 240 millones de dólares (Grupo Ollamani, que encabeza Emilio Azcárraga, mantuvo el 51 por ciento de la propiedad).
El Azteca, el más viejo de los tres mundialista de México
Desde que se conoció que México sería sede de la Copa del Mundo de este año, una de las principales preguntas fue ¿cómo modernizar la tradición del Azteca, inaugurado en 1966, a la altura de inmuebles de nueva generación como el BBVA de Monterrey o el Akron de Guadalajara?
El recinto, que días antes del Mundial cumplirá 60 años de vida, tiene un valor histórico importante para el futbol mundial: es el único que puede presumir ver dos de las más grandes figuras de todos los tiempos alzar el trofeo de campeón del mundo. En 1970, Edson Arantes do Nascimento Pelé guió a Brasil a conquistar el cetro. Cuatro ediciones después, en 1986, Diego Armando Maradona fue la figura determinante pata que Argentina fuera campeón del mundo.
Hay más: en 2026 el estadio se convertirá en el único del Mundo que será sede de tres partidos inaugurales.
Sin embargo, su peso histórico también conlleva su remodelación. De los mexicanos era el que más mejoras necesita, entre ellas aumentar su capacidad a 90 mil espectadores, construcción de nuevos vestidores, reubicación de zona de prensa, instalación del túnel de acceso de los jugadores al centro de la cancha, remozamiento del techo y un pasto híbrido de última generación, el cual es 95 por ciento natural y 5 por ciento artificial, que incluye un sistema de drenaje moderno para recuperarse de forma rápida incluso en lluvias intensas.
También, las zonas alrededor del Azteca reciben mejoras, con más rutas y accesos desde el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, instalación de cámaras de vigilancia y lámparas para aumentar la seguridad, pintar las fachadas de los edificios colindantes, remodelación de las avenidas Circuito Azteca, Avenida del Imán y los Pedregales, además de una ciclovía en la avenida Tlalpan, para que los visitantes puedan llegar al inmueble en bicicleta.
El Azteca recibirá cinco de los 13 partidos que México acogerá en la Copa del Mundo. Tres pertenecen a la fase de grupos, dos de ellos del Tri, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos.
Junto con ello, las autoridades de la Ciudad de México preparan actividades como la clase futbol más grande del mundo en el Zócalo en marzo, un “Ola masiva” en mayo (con estos dos eventos buscan imponer un Récord Guiness), un Desfile Mundialista el 21 de junio en Paseo de la Reforma y la rehabilitación y construcción de 300 canchas públicas de futbol.
Los partidos de Ciudad de México en el Mundial 2026
- 11 de junio de 2026 | México vs Sudáfrica | Grupo A*
- 17 de junio de 2026 | Colombia vs Uzbekistán | Grupo K
- 24 de junio de 2026 | México vs ganador del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte , Irlanda o República Checa | Grupo A
- 30 de junio de 2026 | Primer lugar del grupo A (podría ser México) vs mejor tercero de los grupos C, E, F, H o I | Dieciseisavos de final
- 5 de julio de 2026 | Ganador del partido 79 (podría ser México) vs ganador del partido 80 | Octavos de final
*Partido inaugural
Guadalajara, con el Akron listo para el repechaje de marzo y la justa de 2026
A diferencia del Azteca, el Akron, que se llamará Guadalajara durante el torneo, ya está listo. El recinto se inauguró en 2010 como consecuencia de la visión del fallecido Jorge Vergara, entonces dueño de las Chivas.
El objetivo de hacer este inmueble, de los más modernos de México, era algún día acoger un Mundial. Para 2026, recibirán cuatro partidos, todos de la fase de grupos, entre ellos el México vs Corea del Sur, que marcará el primer duelo mundialista de los tricolores en Guadalajara, y el más importante que ha sido confirmado para México, el Uruguay vs España, dos selecciones campeonas del mundo.
La obras en el Arkon que arrancaron en mayo de 2024 y costaron 12 millones de dólares, han sido menores: instalación de un césped híbrido, cambio a luces a unas led, sonido renovado, wifi en todo el recinto e implementación de inteligencia artificial para predecir la asistencia a los partidos, algo que permite mejorar la seguridad y ofrecer una experiencia de mayor nivel a los asistentes.
Ninguna de ellas provocó un cierre que evitara que el Guadalajara disputara sus encuentros de Liga MX. El ensayo general del Akron será el 26 y 31 de marzo, con el repechaje que jugarán Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.
Al igual que Ciudad de México, las autoridades locales tienen preparadas actividades: hacer un “cambio de estafeta” con 6,000 personas que patearán un balón desde el Estadio Jalisco (sede en 1970 y 1986) hasta el Akron, para recorrer un total de 21 kilómetros de distancia.
De igual forma, esperan aprovechar a los 3 millones de turistas que acudirán a la ciudad con el motivo del torneo, con rutas turísticas en todo el estado, para que los visitantes conozcan el origen del tequila, mariachis o disfruten de playas como Puerto Vallarta.
Partidos que Guadalajará acogerá en el Mundial 2026
- 11 de junio de 2026 | Corea del Sur vs ganador del repechaje UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa | Grupo A
- 18 de junio de 2026 | México vs Corea del Sur | Grupo A
- 23 de junio de 2026 | Colombia vs ganador del repechaje de Guadalajara entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo | Grupo K
- 26 de junio de 2026 | Uruguay vs España | Grupo H
Monterrey, con un proyecto ambicioso
El estadio BBVA, que se llamará Monterrey durante el torneo FIFA, es el más nuevo de los tres y el que menos inversión necesitó para la fiesta, con apenas 5.9 millones de dólares. Además, la sede es la que más activa ha estado con eventos previos a la justa.
También cambió su pasto a una híbrido, modificó su zona poniente para instalar una zona de prensa y de transmisión de televisión con capacidad para 200 personas y mejoró su seguridad, con un sistema de reconocimiento facial y nuevas cámaras de vigilancia.
Se requirieron un sistema de luces led nuevas, se añadió un área VIP en el estadio que puede presumir ser el más sustentable de América Latina, al obtener a finales de 2024 la certificación LEED Gold (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés), gracias a su eficiencia de energía, su ahorro de agua, tanto con su sistema de drenaje en la cancha como el áreas como los baños, y disminución de residuos.
En cuanto a actividades alrededor de la justa, existe una plataforma de eventos que tuvo en 2024 sus primeros eventos: Supercopa Monterrey con participación de equipos juveniles del Inter Miami, Lazio, Palmeiras, River Plate y Betis; Juego de Leyendas y festivales de Cine y Futbol; Música, Futbol y Gastronomía.
Su prueba de fuego será el repechaje de marzo, cuando Bolivia, Surinam e Irak, disputen un boleto al Mundial.
Partidos de Monterrey en el Mundial 2026
- 14 de junio de 2026 | Ganador del repechaje UEFA entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania vs Túnez | Grupo F
- 20 de junio de 2026 | Japón vs Túnez | Grupo F
- 24 de junio de 2026 | Sudáfrica vs Corea del Sur | Grupo A
- 29 de junio de 2026 | Primero del grupo F (podría ser Países Bajos o Japón) vs Segundo del grupo C (podría ser Brasil o Marruecos | Dieciseisavos de final
México, tres fan fest y 5.5 millones de visitantes
Junto con los esfuerzos de cada una de las tres sedes, el Gobierno Federal pretende capitalizar a los 5.5 millones de turistas que calcular acudirán al certamen.
Las autorides esperan un impacto económico que oscile entre 1.8 y 3 mil millones de dólares. Para ello, hará recorridos relacionados con el Mundial en los Pueblos Mágicos y el Tren Maya.
En las tres ciudades sede habrá Fan Fest: el de Ciudad de México estará en el Zócalo, el de Guadalajara en la Plaza Liberación y el Monterrey en el Fundidora, en donde se realizarán actividades los 39 días que dure la justa como conciertos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca llevar el Mundial a todo el país, con un Mundialito social que realizará en canchas públicas y en el que participarán niños y niños, adultos mayores y personas con discapacidad, y la instalación de pantallas en distintos puntos públicos del país para que la población vea los partidos.
La selecciones que jugarán en México en el Mundial 2026
Hasta el momento, México recibirá partido de nueve selecciones: México, Sudáfrica, Colombia, Uzbekistán, Corea del Sur, Uruguay, España, Japón y Túnez.
Pero se podrían sumar Dinamarca, República de Macedonia del Norte, Irlanda, República Checa, Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, que jugará el repechaje UEFA, y Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo, la repesca de Guadalajara.
Las selecciones que estarán en México en la Copa del Mundo
- México: Javier Aguirre, el entrenador, pasa por un proceso de altibajos. Luego de no jugar una eliminatoria por estar clasificada a la justa como anfitrión, tuvo un 2025 de contrastes, obtuvo los títulos de la Copa Oro y la Liga de Naciones del Concacaf (por primera vez), pero sufrió al enfrentar en amistosos a selección fuera de su confederación, apenas venció a dos, Turquía y Arabia Saudita, empató con Japón; Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, y perdió ante Colombia y Paraguay.
- Sudáfrica*: Vuelve a un Mundial tras perderse la últimas tres ediciones. Son dirigidos por Hugo Broos, quien asumió el banquillo en mayo de 2021 y rejuveneció el plantel, lo que le permitió terminar en el tercer lugar de la Copa Africana de 2023 y ganar su boleto a 2026, al terminar primera del grupo C de las eliminatorias sudafricanas, por encima de una potencia como Nigeria.
- Colombia: Los cafetaleros también vuelven a la cita, luego de perderse Catar 2022. Son liderados por el veterano James, de 34 años, que ha ayudado al repunte del grupo comandado por el seleccionador Néstor Lorenzo, subcampeón de la Copa América 2024 y tercero en las eliminatorias sudamericanas.
- Uzbekistán: Es uno de los países que debutarán en el torneo. Construyeron el billete con un proceso que viene desde las divisiones inferiores: en los últimos 15 años se han clasificado dos veces a los cuartos de final del Mundial Sub-17, llegaron a los octavos en el Sub-20 pasado y en París 2024 jugaron su primer torneo de futbol olímpico. Son entrenados por el histórico central italiano Fabio Cannavaro
- Corea del Sur*: Los surcoreanos son el equipo asiático más constante Lleva 11 clasificaciones consecutivas a la Copa del Mundo (no ha faltado a una cita desde México 1986). En el presente, son la tercera selección asiática mejor rankeada por la FIFA, por debajo de Japón e Irán. Viene de ser el único equipo de su confederación en terminar invicto las eliminatorias.
- Uruguay: Pasa por una renovación al mando de Marcelo Bielsa, luego de retiros de figuras clave en el pasado como Edinson Cavani y Luis Suárez. Tuvo unas eliminatorias con altibajos, con momentos altos como victorias sobre Brasil y Argentina, pero también dejó escapar puntos que los llevó a terminar en el cuarto lugar de las clasificatorias sudamericanas.
- España: La selección favorita para quedarse con la Copa del Mundo. La Roja encabeza el ranking de la FIFA, luego de ganar la Eurocopa de 2024, ser subcampeona de la Liga de Naciones de la UEFA este año y mantener una racha invicta desde el 22 de marzo de 2024 de 18 triunfos y cuatro empates. Cuentan con una poderosa generación comandada por Lamine Yamal y Nico Williams.
- Japón: Primer país en hacerse de un boleto a la Copa del Mundo, fuera de los tres anfitriones. Vivirán el segundo mundial con Hajime Moriyasu como seleccionador, quien en Catar 2022, los llevó a los octavos de finales. En la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, dominó su grupo y con tres jornadas restantes para finalizar, obtuvo su clasificación más rápida de su historia.
- Túnez: Es una de las naciones asiáticas habituales en los mundiales del Siglo XXI, de los que ha jugado cinco de los siete que se han celebrado; sin embargo, nunca ha avanzado de la fase de grupos. Tuvo unas clasificatorias en las que destacó por su fuerte defensa, no permitió gol en 10 partidos, de los cuales ganó nueve y empató uno para conquistar 28 de los 30 puntos posibles.
*Rivales de grupo de México