El Real Madrid, a votaciones el domingo; Mourinho aparece con la camiseta blanca
El Real Madrid vive esta semana uno de los momentos más importantes de su historia reciente fuera del campo. Este domingo 7 de junio, los más de 100,000 socios del club acuden a las urnas para elegir presidente entre Florentino Pérez y el empresario Enrique Riquelme, en las primeras elecciones con votación real desde 2006. A pocas horas de que arranque la jornada electoral, Florentino lanzó el golpe de efecto más grande de la campaña.
La cuenta oficial de Instagram de la candidatura Florentino 2026 publicó un video en el que José Mourinho aparece vistiendo la camiseta del Real Madrid y dice una sola palabra: "sí." El video arranca con el texto "Mientras en la tele hablan y hablan y hablan..." y cierra con Mourinho con una sonrisa cómplice al grito de "MOUcha historia por hacer", el lema de la campaña electoral de Florentino. El timing fue quirúrgico: el video salió prácticamente al mismo tiempo que Enrique Riquelme aparecía en El Hormiguero para presentar sus propuestas. Florentino respondió desde las redes con el nombre más grande del mercado de entrenadores.
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En el terreno deportivo, Florentino también tiene dos fichajes prácticamente cerrados para la próxima temporada. Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, llega con la ejecución de su cláusula de rescisión de 20 millones de euros para cubrir el hueco que deja Carvajal. Ibrahima Konaté, central francés del Liverpool, llega libre al terminar contrato con los Reds el 30 de junio y sigue los pasos de Trent Alexander-Arnold, quien también llegó libre desde Anfield la temporada pasada. Los dos fichajes están sujetos a que Florentino gane el domingo. El club no los hará oficial antes de las elecciones.
Riquelme, por su parte, lanzó el bombazo más grande de la campaña esta noche en El Hormiguero. El candidato opositor no solo prometió fichar a Erling Haaland si gana las elecciones, sino que lo respaldó con una garantía notarial firmada en plató. Si no cumple y Haaland no llega al Bernabéu, Riquelme se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios del club de su propio bolsillo. También prometió a Rodri como otro de sus fichajes estrella, a Raúl González como director deportivo y a Fernando Hierro al frente de la cantera. Sobre Mourinho, Riquelme fue directo: "Es un buen entrenador. Pero en nuestro proyecto es un estilo totalmente diferente. Yo tengo otro entrenador."
Sin embargo, la respuesta del entorno de Haaland no tardó en llegar. El padre del jugador, Alfie Haaland, y su agente Rafaela Pimenta emitieron un comunicado exclusivo que Fabrizio Romano publicó esta misma noche: "Todo muy entretenido, pero NO es verdad. Le deseamos lo mejor a los dos candidatos en las elecciones del Madrid." El propio Florentino también fue explícito al respecto: "Alguien dice que vamos a fichar a un jugador y luego recibo una llamada de su representante diciéndome que es mentira." Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta 2034 y ni él ni su club han recibido propuesta alguna. La promesa de Riquelme, con acta notarial incluida, choca de frente con la realidad: nadie del lado del jugador confirma nada.
Las encuestas dan a Florentino como favorito aplastante. Según la firma Data 10, el 77.3% de los socios con derecho a voto apoyaría al actual presidente, contra un 22.7% para Riquelme. La casa de apuestas Betfair lo pone todavía más claro: 80.65% de probabilidades de victoria para Florentino, 19.35% para Riquelme. Y el 88.3% de los encuestados cree que Florentino ganará, incluyendo una parte de los propios votantes de Riquelme.
El Real Madrid tuvo Mourinho con la camiseta blanca, Haaland desmentido por su propia familia y una promesa notarial que se cayó en menos de una hora. El domingo los socios deciden. Y con todo lo que pasó esta noche, la campaña más intensa en 20 años termina de la misma manera que empezó: con más preguntas que respuestas sobre el futuro del club más grande del mundo.