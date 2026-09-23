Rebeca Bernal se estrena como goleadora con doblete con el Manchester United Femenil

Rebeca Bernal tuvo una presentación goleadora con el Manchester United Femenil, al marcar un doblete en la goleada 10-1 sobre Sheffield United, dentro de la primera jornada de la Players Cup. La mexicana aprovechó su primera titularidad con las Red Devils para estrenarse como anotadora en Inglaterra y ser protagonista de una contundente victoria de su equipo.

La seleccionada mexicana apareció por primera vez al minuto 19, cuando se elevó dentro del área para conectar de cabeza un servicio de Jessica Simpson y mandar el balón al fondo de las redes. El tanto significó el segundo del Manchester United en el encuentro y confirmó una de las principales virtudes de Bernal: su capacidad en el juego aéreo.

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🇲🇽 ¡GOL DE REBECA BERNAL! 🇲🇽

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La mexicana se estrena con Manchester United y lo hace con un increíble remate de cabeza en la Women's League Cup. 🔥 pic.twitter.com/ovuqwuuoIv — FOX (@somos_FOX) September 23, 2026

La defensa no se conformó con una anotación y volvió a hacerse presente en el marcador durante el segundo tiempo. Al minuto 54, Bernal aprovechó un centro de Ella Toone al segundo poste y nuevamente ganó por arriba para conectar otro cabezazo y conseguir el séptimo gol de las Red Devils, completando así su primer doblete desde su llegada al futbol inglés.

El encuentro terminó con una goleada 10-1 del Manchester United, en una actuación ofensiva en la que Bernal tuvo un papel destacado. El resultado también colocó a las Red Devils con tres puntos en el inicio de la fase de playoffs de la Players Cup, mientras que para la mexicana representó una importante actuación en su proceso de adaptación al futbol inglés.

‼️🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 DOBLETE DE REBECA BERNAL CON EL MANCHESTER UNITED WOMEN.



Otra vez ganó en el juego aéreo y puso su segundo gol en la goleada de las Red Devils por la #SubwayPlayersCup. https://t.co/PE3oIKiSdi pic.twitter.com/R38RXeSnMr — Mundo Pelota (@mundopelotanet) September 23, 2026

Bernal llegó al Manchester United en septiembre de 2026, procedente del Washington Spirit, después de haber construido una destacada trayectoria con Rayadas de Monterrey. La mexicana, quien utiliza el número 16 con el conjunto inglés, había disputado sus primeros minutos ante Chelsea y Arsenal antes de recibir su primera titularidad y responder con dos goles para comenzar a escribir su historia goleadora con las Red Devils.