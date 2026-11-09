Reelección de Infantino al frente de FIFA está asegurada, afirma vicepresidente de la AFC

La reelección de Gianni Infantino al frente de la FIFA está asegurada, aseguró el lunes a la AFP el vicepresidente de la Confederación Asiática (AFC), al margen de la inauguración por parte del actual presidente de un campo de futbol en Líbano.

"Apoyamos plena y públicamente a Infantino", declaró Hachem Haidar, también presidente de la Federación Libanesa de Futbol, asegurando que "sus posibilidades están garantizadas".

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Infantino, por su parte, se negó a hacer cualquier declaración a la prensa.

Al frente del organismo rector mundial del futbol desde 2016, Gianni Infantino sigue siendo el gran favorito en las elecciones que se celebrarán durante el congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2027 en Rabat, pese a las críticas que ha recibido desde el anuncio de un fallido proyecto de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), declaró la semana pasada que se presentará contra Infantino.

Es el segundo candidato en anunciar que desafiará a Infantino, después del exdefensa suizo del Tottenham Ramon Vega.

"Kozo Tashima podría obtener algunos votos, pero le será difícil competir, porque la presidencia de la FIFA exige mantener relaciones en todas las regiones del mundo, lo cual es difícil", señaló Haidar.

Infantino se encuentra ahora en una posición de fuerza para asegurar su reelección después de que la Confederación Asiática de Fútbol expresara su apoyo al italo-suizo de 56 años el mes pasado.

Infantino había declarado anteriormente que contaba con el apoyo de la "grandísima mayoría" de las asociaciones miembro y rechazó las peticiones de dimisión lanzadas por sus críticos.

Gianni Infantino inauguró el lunes un mini campo de fútbol en Chanay, en la montaña libanesa. El presidente de la FIFA, cuya esposa es libanesa, obtuvo la nacionalidad libanesa por decreto en 2025. AFP