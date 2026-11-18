Matías Almeyda salió en defensa de Rafa Márquez ante las críticas que ha recibido por sus primeros resultados al frente de la Selección Mexicana. El entrenador argentino pidió paciencia y respaldo para el histórico ex futbolista, al considerar que necesita tiempo para desarrollar su proyecto.

Almeyda cuestionó que el trabajo de Márquez ya esté bajo discusión después de apenas seis partidos y señaló que el problema no necesariamente está en el entrenador, sino también en las condiciones de trabajo que tiene un seleccionador nacional.

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"¿Cuántos partidos lleva Rafa? Seis partidos y ya estaba en discusión", expresó el argentino, quien también recordó que los técnicos de selecciones cuentan con apenas tres o cuatro días de entrenamiento cada vez que reúnen a sus jugadores.

"Y no hay técnico que haga magia. Tampoco existe la medicina de la victoria y la perfección", agregó.

Almeyda pidió que respeten el proceso de Rafa Márquez

El ex entrenador de Chivas también puso como ejemplo a la MLS, donde explicó, los proyectos suelen tener plazos definidos y los resultados se evalúan al término de ese periodo, en lugar de tomar decisiones precipitadas.

"Vivimos en un futbol que en 24 horas se va cambiando todo. Si ayer lo empataban, le pedían la cabeza. Es ridículo eso", comentó.

El argentino destacó la trayectoria de Márquez como futbolista y consideró que su experiencia puede ser un aporte importante para el futbol mexicano.

"Fue uno de los jugadores más exitosos de la historia de México. Quiéranlo un poco más, respétenlo un poco más. Si él puede transmitir todo lo que vivió, le va a dar a México algo que todavía no pudo hacer nadie", señaló.

Finalmente, Almeyda fue contundente al pedir que Márquez tenga continuidad hasta el Mundial de 2030 y recordó que otros entrenadores han recibido oportunidades para desarrollar sus proyectos.

"Elíjanlo hasta el 2030. Báquenlo, han bancado a otros. Entonces, este es mexicano y ahora es momento de bancarlo. Es el mejor mexicano, por eso está ahí, por eso lo eligieron", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana está programado para el 25 de marzo de 2027, cuando dispute el Final Four de la Concacaf Nations League en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. El encuentro está programado para las 20:15 horas.