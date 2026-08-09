Sábado de Leagues Cup: remontadas, presión y duelos clave para la Liga MX
Este sábado 8 de agosto continuó la actividad de la jornada 2 en la Leagues Cup 2026. A lo largo del día se celebraron compromisos de alto impacto, incluyendo el duelo entre las Chivas de Guadalajara y el FC Dallas, Toluca frente a LAFC y la visita de los Rayados de Monterrey al Inter Miami, escuadra que se presentó sin Lionel Messi tras el sensible fallecimiento de su padre.
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Resultados y partidos del sábado 8 de agosto
Club León 2-1 Orlando City
La Fiera sorprendió al equipo de Antoine Griezmann con una destacada remontada. Orlando City se puso en ventaja 0-1 con un disparo cruzado desde los linderos del área por parte de Marco Pašalić al minuto 31.
Sin embargo, en la segunda mitad, Juan Guevara remató de cabeza en una jugada a balón parado para marcar el 1-1. Más tarde, al minuto 70, Daniel Arcila controló el esférico al borde del área y sacó un remate en el giro para sellar el 2-1 definitivo.
Inter Miami 1-2 Monterrey
Los Rayados de Monterrey vinieron de atrás para superar 2-1 al Inter Miami en un emotivo encuentro marcado por la ausencia de Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre. El conjunto de Florida tomó la ventaja al minuto 32 con un potente disparo de Rodrigo De Paul, quien dedicó la anotación al astro argentino.
Sin embargo, los dirigidos por Matías Almeyda reaccionaron en la segunda mitad y empataron el marcador al 47', cuando Hugo Cuypers aprovechó un rechace dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes.
Finalmente, cuando el duelo parecía encaminarse a la definición por penales, Ricardo Chávez envió un centro al minuto 89 que encontró a Diego Rossi en el segundo poste. El atacante cerró la pinza y selló la remontada y el triunfo regiomontano.
Guadalajara 0-1 FC Dallas
Respecto a Chivas, el conjunto rojiblanco selló su eliminación prematura del torneo. Luego de obtener solo un punto ante LAFC, en esta segunda fecha cayó 0-1 frente al FC Dallas.
El único gol llegó al minuto 73, tras un contragolpe y una combinación entre Petar Musa, Santiago Moreno y Logan Farrington. Este último recortó dentro del área y sacó un disparo cruzado para mandar el balón al fondo de las redes.
El Rebaño tuvo mayor posesión e incluso lo intentó con 16 disparos, seis de ellos a puerta, pero ninguno tuvo la contundencia suficiente para vencer al guardameta rival, Jonathan Sirois.
Atlante 0-4 Real Salt Lake
El conjunto de Salt Lake frenó de golpe el buen momento del Atlante. Y es que le proinó una goleada, la cual inició al minuto 17, con Diego Luna llegando a línea de fondo y manando una diagonal para que Sergi Solans abriera el marcador. Atlante había logrado responder al 40, pero el VAR le anuló un tanto a Jairón Charcopa por una falta previa.
Luego, al 50', Luna volvió a aparecer como asistidor, ahora para que Zach Booth con un disparo en el borde del área colocara el 0-2. A penas unos minutos después, al 54', en una jugada de tiro libres y después de un recentro, Lukas Engel empujó el 0-3. Finalmente, al 89', pablo Ruiz sorprendió con un disparo pegado al poste para sentenciar el 4-0.
El duelo terminó caliente, con ambos equipos encarándose y amenazando con conatos de bronca repetidamente.
Toluca 0-1 LAFC
Los Diablos llegaban motivados tras haber derrotado 4-2 a Seattle Sounders en el primer partido en la historia de la Leagues Cup celebrado en México. Pero ahora, para esta jornada 2, les tocaba volver a salir para medirse al LAFC.
Parecía que Toluca se iba sin daños de su visita al territorio angelino. No obstante, en el tiempo de compensación, al 90+1', Eddie Segura tomó un rechace defensivo y, con un disparo pegado al poste izquierdo, anotó de forma agónica el 0-1 y el gol de la victoria de los estadounidenses.
El resto de los partidos de la jornada 2
Atlas 0 vs 2 Charlotte FC
Pachuca 1 vs 2 Columbus Crew
Pumas 0 vs 2 Cincinnati
Tigres 0 (4) vs (2) 0 Minnesota
Juárez 3 vs 1 Whitecaps
Partidos restantes
Querétaro vs Seattle Sounders - Domingo 9 de agosto, 1:30 p.m.
Necaxa vs Philadelphia - Domingo 9 de agosto, 5:30 p.m.
Cruz Azul vs NYC FC - Domingo 9 de agosto, 5:40 p.m.
Santos vs Chicago Fire - Domingo 9 de agosto, 6:00 p.m.
San Luis vs Nashville SC - Domingo 9 de agosto, 6:00 p.m.
Puebla vs Austin FC - Domingo 9 de agosto, 7:00 p.m.
Tijuana vs San Diego FC - Domingo 9 de agosto, 8:00 p.m.
América vs Portland Timbers - Domingo 9 de agosto, 8:15 p.m.