El fantasma de la primera fase: La Leagues Cup se convierte en una pesadilla para la Liga MX
La Leagues Cup se ha convertido en una pesadilla para los equipos mexicanos. Lo anterior, ya no solo por el reto que representa ganar el título, sino por la dificultad que han tenido para superar la primera ronda cuando se enfrentan a escuadras de Estados Unidos.
Durante las primeras justas de carácter amistoso, en 2019 y 2021, los mexicanos dominaron bajo un formato de solo ocho equipos a eliminación directa. Fue así como Cruz Azul y el Club León terminaron coronándose en ambas ediciones, respectivamente.
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Sin embargo, desde 2023, cuando pasó a ser una competencia oficial, con más equipos y una primera fase de grupos, la historia cambió por completo. La Liga MX no solo no ha vuelto a levantar el trofeo, sino que ha sufrido de más para conseguir victorias en la primera ronda.
El desplome de la Liga MX en números
Para 2023, la primera fase constó de quince grupos de tres equipos. Sin contar los juegos entre escuadras del mismo país, se disputaron 27 encuentros entre la MLS y la Liga MX. México apenas lideró la serie con 12 triunfos, frente a 10 de los norteamericanos, además de cinco empates, en los cuales los aztecas se impusieron en dos tandas de penales.
No obstante, en 2024, la MLS arrasó en la fase de grupos. Esta vez hubo 29 duelos entre las dos ligas, con la MLS consiguiendo 12 victorias por solo siete de los mexicanos. Asimismo, en las 10 tandas de penales que se disputaron en la primera ronda, los estadounidenses y canadienses ganaron seis.
En 2025, el formato cambió a un sistema de tabla general por ligas, donde cada equipo disputó tres partidos ante rivales del otro país. Aun así, persistió el dominio norteamericano, ya que, en 54 juegos, la MLS ganó 23, frente a 15 triunfos de la Liga MX. En cuanto a los empates, hubo 16, con los mexicanos ganando 11 tandas de penales por cinco de los estadounidenses.
Chivas, América, Cruz Azul y Pumas jamás han ganado en su debut
Esta situación también afecta a los llamados “grandes” del futbol mexicano. Muestra de ello es que, desde que se implementó la fase de grupos, Chivas, América, Cruz Azul y Pumas no han podido ganar en tiempo regular su primer partido del torneo, cosechando los siguientes resultados:
Chivas
- 2023: Guadalajara 1–3 Cincinnati | Eliminado en fase de grupos
- 2024: Guadalajara 1–1 (3–4 p.) San Jose Earthquakes | Eliminado en fase de grupos
- 2025: Guadalajara 0–1 New York Red Bulls | Eliminado en fase de liga
- 2026: miércoles 5 de agosto vs. LAFC (20:30 h, TC)
América
- 2023: St. Louis City 0–4 América | Eliminado en octavos de final
- 2024: Clasificado directamente a dieciseisavos por ser campeón de la Liga MX | Eliminado en cuartos de final
- 2025: América 2–2 (1–3 p.) Real Salt Lake | Eliminado en fase de liga
- 2026: jueves 6 de agosto vs. San Diego FC (21:00 h)
Cruz Azul
- 2023: Cruz Azul 1–2 Inter Miami | Eliminado en dieciseisavos de final
- 2024: Charlotte FC 0–0 (4–2 p.) Cruz Azul | Eliminado en octavos de final
- 2025: Cruz Azul 0–7 Seattle Sounders | Eliminado en fase de liga
- 2026: jueves 6 de agosto vs. Philadelphia Union (18:00 h)
Pumas UNAM
- 2023: CF Montréal 2–2 (4–2 p.) Pumas UNAM | Eliminado en dieciseisavos de final
- 2024: Pumas UNAM 2–3 Austin FC | Eliminado en octavos de final
- 2025: Pumas UNAM 1–1 (4–3 p.) Orlando City | Eliminado en fase de liga
- 2026: Charlotte FC 3–0 Pumas UNAM | Torneo en disputa
De momento, en 2026, la MLS vuelve a tomar ventaja sobre la Liga MX
Tras el primer día de actividades, la MLS parece volver a dar un golpe de autoridad en el torneo. En seis partidos disputados, se ha adjudicado tres victorias, mientras que la Liga MX solo ha ganado dos duelos en tiempo regular y uno por la vía de los penales:
- Columbus Crew 3–1 Atlas
- FC Cincinnati 3–1 Pachuca
- Charlotte FC 3–0 Pumas UNAM
- Minnesota United 1–2 FC Juárez
- Tigres UANL 1–1 (6–5 pen.) Real Salt Lake
- Vancouver Whitecaps 0–1 Atlante