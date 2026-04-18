Santi Giménez cumple 25 años y busca ritmo rumbo al Mundial
El delantero mexicano Santiago Gimenez cumple 25 años este 18 de abril en medio de una etapa clave a 55 días del arranque de la Copa del Mundo 2026.
Luego de pasar cerca de 4 meses fuera por una operación en el tobillo derecho, el jugador recibió el alta médica el 21 de marzo. Su regreso llega en un momento apremiante para poder ser considerado en la lista final de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.
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"Me siento como una persona nueva, renovada, y siento la responsabilidad de darles a los aficionados lo que esperan de mí".- Santi Gimenez
Desde entonces, ha intentado retomar ritmo competitivo con el equipo italiano, aunque su participación ha sido limitada. Bajo el mando del técnico Massimiliano Allegri, el mexicano ha tenido pocos minutos, comenzó su reaparición con el Torino, partido donde jugó 14 minutos.
"No soy el mismo Santi que era cuando llegué; tengo mucha más hambre de victoria y me siento mejor".- Santi Gimenez
Posteriormente, tras la pausa internacional, volvió a tener actividad ante el Nápoli, en un encuentro en el que disputó 28 minutos. Sin embargo, en el compromiso frente al Udinese permaneció en la banca y no ha logrado ganar continuidad.
En total, desde su regreso a las canchas, suma 42 minutos, una cifra que contrasta con la necesidad de acumular minutos de juego de cara a la Copa Mundial, donde México debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Banorte.
Esta situación también se ha reflejado en su valor de mercado, según datos de Transfermarket, el delantero alcanzó en 2023 una cotización de 47.22 millones de dólares, actualmente, su valor ronda los 23.61 millones.
Su historia incluye la ausencia en la Copa del Mundo Qatar 2022, cuando no fue considerado por el técnico argentino Gerardo Martino.
Las lesiones le han impedido formar parte de convocatorias de la Selección Mexicana. En noviembre 2025 no estuvo disponible tras resentir molestias en el tobillo. Mientras que en marzo 2026, no fue requerido por Javier Aguirre, quien lo visitó y optó por respetar su proceso de recuperación con el club italiano.
De cara a la lista final rumbo al Mundial, Santi mantiene una competencia directa por el puesto con jugadores como Germán Berterame y Armando La Hormiga González.
Hoy, en el día de su cumpleaños, el Milán le dedicó un reconocimiento especial, en un gesto que coincide con un momento decisivo en su carrera.