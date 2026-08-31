Porto oficializa llegada de Santi Gimenez en el último día de fichajes en Europa
Santiago Gimenez es oficialmente nuevo jugador del FC Porto. El club portugués anunció la llegada del delantero mexicano mediante un préstamo procedente del AC Milan, válido hasta el 30 de junio de 2027.
El acuerdo incluye una opción de compra de 18 millones de euros, más dos millones en variables. De acuerdo con reportes en Portugal, esa opción podría convertirse en obligatoria si el delantero cumple determinados objetivos.
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Santiago Gimenez llega al Porto
Gimenez llega a Portugal en busca de la continuidad que perdió dentro del conjunto italiano, luego de pasar por lesiones previo al Mundial. El delantero de 25 años superó los exámenes médicos y comenzará de inmediato su adaptación al equipo dirigido por Francesco Farioli, que disputará la UEFA Champions League y necesitaba reforzar su ataque.
El Porto será el tercer club europeo del mexicano después de Feyenoord y Milan. Santi acumuló 65 goles y 14 asistencias durante su etapa en Países Bajos, rendimiento que le permitió dar el salto a la Serie A. Ahora tendrá la oportunidad de recuperar su mejor versión en una institución con una importante historia de futbolistas mexicanos.
Héctor Herrera, Jesús “Tecatito” Corona y Miguel Layún dejaron huella con los Dragones. Santiago Gimenez llega con el reto de sumarse a esa tradición y convertir al Estadio do Dragão en el escenario de su resurgimiento.