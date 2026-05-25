Santiago Gimenez, primer delantero en la Serie A en terminar una temporada sin goles
Santiago Gimenez cerró la temporada 2025-26 con un récord que nadie quiere tener. El delantero mexicano se convirtió en el primer jugador en la historia de la Serie A en terminar una temporada completa sin anotar un solo gol después de disputar 10 o más partidos como titular.
No es un dato menor. Es un registro que ningún delantero en la historia del futbol italiano había tenido antes. Quince partidos, 851 minutos en cancha y cero goles en liga. Su último gol en la Serie A fue el 9 de mayo de 2025 ante el Bologna, hace más de un año.
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El dato se hace más pesado cuando se pone en contexto. El Milan pagó por un delantero goleador, el mismo que había destrozado récords con el Feyenoord y que llegó a San Siro con la expectativa de ser el referente ofensivo del equipo. Pero la realidad fue otra. Una lesión de tobillo ante el Atalanta el 28 de octubre lo sacó del ritmo competitivo en el peor momento y lo dejó fuera durante 20 partidos consecutivos.
Cuando regresó en enero, la llegada de Niclas Füllkrug elevó la competencia interna y Santi nunca recuperó la titularidad fija. Rafa Leao, Christian Pulisic y Christopher Nkunku se convirtieron en las opciones preferidas de Massimiliano Allegri en el ataque.
Lo curioso es que pese a la falta de gol, Allegri nunca lo descartó del todo. Santi disputó 15 partidos en la Serie A y en varios de ellos fue titular. El propio entrenador lo defendió públicamente más de una vez y destacó su trabajo sin balón, su presión y su capacidad para asociarse con los mediocampistas.
Alessandro Costacurta, leyenda del club con más de 600 partidos, llegó a compararlo con Hernán Crespo en su etapa en el Parma: "Es muy interesante, me recuerda a Crespo. Si creas ocasiones, los goles llegarán tarde o temprano." Los goles nunca llegaron.
El cierre de la temporada fue un buen ejemplo de lo que fue todo el año. En el último partido ante el Cagliari, Santi arrancó como titular, participó en el primer gol del Milan a los dos minutos con una prolongación para Saelemaekers, pero fue sustituido al medio tiempo por Pulisic.
El Milan perdió 2-1 y se quedó fuera de la Champions League para la próxima temporada. El equipo terminó quinto y jugará la Europa League, el primer descenso competitivo del club en varios años.
En el balance total de la temporada, Santi anotó un solo gol con el Milan en todas las competiciones: ante el Lecce en la segunda ronda de la Copa de Italia el 23 de septiembre de 2025, un mes antes de la lesión. Desde entonces, sequía total. Sus números finales son 16 partidos en liga, 2 asistencias y cero goles. Un año completo sin celebrar en el campeonato italiano.
Para Santi el panorama ahora se divide en dos frentes. El primero es el Mundial 2026, donde sigue siendo pieza clave para Javier Aguirre y la Selección Mexicana. El segundo es su futuro en el Milan.
Su representante Rafaela Pimienta aseguró que el club nunca le ha transmitido una señal negativa, pero el interés de equipos de la Premier League como el West Ham y el Sunderland ya circula en la prensa italiana. Santi tiene contrato con el Milan pero una temporada sin goles en liga pone cualquier futuro en duda. El delantero que llegó a Italia como goleador necesita volver a serlo. Y rápido.