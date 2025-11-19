Seis boletos siguen vacantes rumbo al Mundial 2026: todo se definirá en marzo
A pesar de que el sorteo del Mundial 2026 se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy en Washington D. C., aún quedarán seis lugares sin dueño. Esas plazas, las últimas de la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, se resolverán hasta finales de marzo de 2026, cuando concluyan los repechajes europeo y mundial.
Europa aportará cuatro de esas plazas mediante un repechaje propio; el mundo, a través de un minitorneo intercontinental, decidirá las dos restantes. Y ambos caminos, distintos en estructura y dramatismo, comparten la misma tensión: son la última puerta, la que se abre solo cuando ya no queda ningún otro sendero. Europa entregará cuatro boletos mediante un play-off especial, mientras que el repechaje intercontinental definirá los dos cupos finales con representantes de cinco confederaciones.
Europa: 16 selecciones por cuatro boletos
Europa ha dejado 16 selecciones para un último examen. Doce de ellas llegan como segundas de grupo en la eliminatoria, mientras que otras cuatro acceden por su rendimiento en la UEFA Nations League, premiadas por haber ganado sus grupos con el mejor ranking disponible.
Es un repechaje que funciona como un rompecabezas: cuatro caminos independientes. Cada camino tendrá dos semifinales y una final, únicamente los cuatro ganadores viajarán al Mundial, cuatro boletos a Norteamérica.
Los equipos clasificados al play-off
Como segundos de grupo:
- Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Polonia, República de Irlanda, Eslovaquia, Turquía, Ucrania y Gales.
Por la Nations League:
- Rumanía, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.
Los bombos para el sorteo del 20 de noviembre:
- Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania
- Bombo 2: Polonia, Gales, Chequia, Eslovaquia
- Bombo 3: República de Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo
- Bombo 4: Rumanía, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte
Un equipo de cada bombo integrará cada uno de los cuatro caminos. Las semifinales enfrentarán a:
- Un equipo del Bombo 1 vs. Bombo 4,
- Un equipo del Bombo 2 vs. Bombo 3,
- con localía para los mejor clasificados según el ranking FIFA.
- Las semifinales se jugarán el 26 de marzo de 2026
- Finales el 31 de marzo. Los cuatro ganadores se unirán a los ya clasificados de Europa.
Repechaje mundial: seis selecciones por los dos últimos boletos
El repechaje intercontinental reunirá a seis equipos, uno por cada confederación salvo la UEFA, para competir por los dos últimos cupos. El torneo se jugará en México y contará con los siguientes participantes:
- Irak (AFC)
- República Democrática del Congo (CAF)
- Bolivia (CONMEBOL)
- Nueva Caledonia (OFC)
- Jamaica (CONCACAF)
- Honduras (CONCACAF)
- Concacaf, como sede del Mundial, tendrá dos representantes.
El formato
- Los dos equipos con mejor ranking FIFA avanzarán directamente a la ronda final.
- Los otros cuatro equipos disputarán dos semifinales en México: una en el Estadio Akron (Zapopan) y otra en el Estadio BBVA (Guadalupe, Nuevo León), tentativamente el 26 de marzo de 2026.
- Los ganadores avanzarán a las finales del 31 de marzo, en los mismos estadios, donde enfrentarán a los equipos que descansaron.
- Los vencedores de ambos partidos obtendrán los dos últimos boletos a la Copa del Mundo.
Un cierre en dos frentes
La última etapa clasificatoria se dividirá así en dos escenarios paralelos: Europa, con un repechaje complejo, cargado de selecciones históricas, procesos interrumpidos y países urgidos por regresar al escenario mundial.
El resto del planeta, con un torneo corto y definitivo en suelo mexicano, donde estilos y confederaciones chocarán en duelos de eliminación directa.
El Mundial 2026 conocerá a sus últimos clasificados hasta el 31 de marzo de 2026, cuando concluya el último silbatazo del repechaje mundial. Hasta entonces, seis lugares esperarán nombre.