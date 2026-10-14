La Selección Femenil de México cerró su preparación de cara al vital partido contra Haití el 28 de noviembre en Dallas, donde el ganador se quedará con el boleto al Mundial de Brasil 2027.



El recuento del Tri en esta Fecha FIFA de octubre fue de un triunfo por 3-1 ante Jamaica en Querétaro y una derrota de 4-3 ante las jamaicanas en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.



Durante estos dos partidos, el DT Pedro López ajustó su once titular para ver nuevas jugadoras, aunque ya podríamos tener a 5 futbolistas que seguramente serán titulares ante Haití.



Esthefanny Barreras



La portera del Pachuca disputó los 180 minutos ante Jamaica, consolidándose como la guardameta titular de la Selección Nacional.



En la banca se quedaron Blanca Félix (Chivas) y Celeste Espino (América Femenil).



Si no ocurre nada raro y no hay alguna lesión, Barreras será la portera titular del Tri el 28 de noviembre en Dallas.



Kim Rodríguez



La defensa central del América Femenil volvió a demostrar que es una pieza inamovible en el esquema táctico de Pedro López



Tras la ausencia de Greta Espinoza por lesión de rodilla, Kim Rodríguez es la mejor central que tiene hoy en día la Selección, así que deberá estar sí o sí ante Haití.



Rebeca Bernal



La futbolista del Manchester United marcó gol ante Jamaica en el primer partido de preparación, y demostró que vive un gran momento, por lo que es una de las figuras indispensables del Tri para disputar el boleto al Mundial el próximo mes.



Maricarmen Reyes



La mediocampista de Tigres Femenil aprovechó al máximo su regreso a la Selección Mexicana, marcando un gol en el triunfo sobre Jamaica en Querétaro.



Reyes, quien estuvo fuera de las canchas por espacio de año y medio tras lesión de rodilla, seguramente estará entre las convocadas para el Premundial de noviembre en Estados Unidos.



Lizbeth Ovalle



La Maga marcó un golazo ante Jamaica en Querétaro, dejando claro que es la futbolista más desequilibrante en el Tri.



La mediocampista del Orlando Pride es una de las inamovibles en el 11 titular de Pedro López, pues gran parte del futbol ofensivo del Tri pasa por sus botines.



Fecha FIFA de pesadilla para Haití

Una buena noticia para México es que Haití tuvo una Fecha FIFA de pesadilla, ya que perdió 5-1 ante Japón y 7-1 ante Australia, así que el Tri tiene todo para vencer a las haitianas en suelo texano y calificar a la Copa del Mundo del próximo año.

