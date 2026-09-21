Selección Mexicana confirma baja de Alan Cervantes por lesión
Alan Cervantes causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre y octubre debido a una lesión muscular. La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que el mediocampista del América no podrá participar en los próximos compromisos del Tri, en lo que estaba previsto como su regreso al combinado nacional.
La baja de Cervantes se suma a las modificaciones que ha tenido la primera convocatoria de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana. El conjunto nacional comenzará este lunes su concentración en el Centro de Alto Rendimiento y, de acuerdo con la información oficial, Isaías Violante se incorporará al grupo en sustitución de Cervantes.
Te puede interesar: Entre regresos y jóvenes en ascenso, Rafa Márquez busca suplir a Jiménez y Quiñones
El primer compromiso del nuevo proceso será el próximo sábado 26 de septiembre ante Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Posteriormente, México enfrentará a Perú el martes 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en los primeros dos encuentros de preparación bajo las órdenes de Márquez.
La actividad del Tri continuará en octubre con dos partidos más en territorio estadounidense: Estados Unidos vs. México, el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona, y México vs. Chile, el martes 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Estos cuatro encuentros forman parte de la preparación del combinado mexicano para el siguiente ciclo internacional.