La Selección Mexicana de Javier Aguirre y su sufrimiento ante las selecciones de la Conmebol
La historia de Javier Aguirre ante las selecciones de Conmebol no ha sido positiva. Salvo su primera etapa, el México del “Vasco” ha tenido una marca negativa.
El estratega mexicano suma nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas ante los sudamericanos, un saldo positivo por los números obtenidos en su primera experiencia al frente del Tri.
Sin embargo, desde su segundo período, la marca empeora: tres triunfos, otro trío de partidos igualados y cuatro caídas.
Primer lapso de Aguirre: Seis victorias, un empate y dos derrotas ante sudamericanos
El “Vasco” asumió el cargo de seleccionador mexicano por primera vez en 2001. Fue requerido de emergencia para salvar al Tri, que con Enrique Meza al mando estaba al borde de no clasificarse para Corea/Japón 2002.
Sin margen de error, arrancó su travesía con una victoria sobre Estados Unidos en las eliminatorias, que le devolvió vida al equipo, tras lo cual afrontó la Copa América.
Ahí, un joven Aguirre demostró que el Tri estaba listo para competir a los niveles más altos de América, al quedar subcampeón. México acabó en el segundo lugar de su grupo, le ganó a Chile en cuartos y a Uruguay, en semis, pero perdió ante Colombia la final.
El resultado de 2001 igualó al de 1993, cuando también fueron subcampeones, las mejores posiciones para los mexicanos en las 11 participaciones en el certamen.
El cuadro era respetado internacionalmente. Sus clubes competían desde 1998 en la Copa Libertadores y desde 1993 en la Copa América. En la Libertadores, justo de ese 2001, el Cruz Azul se convirtió en el primer mexicano en una final, que perdió ante Boca Juniors.
Aguirre recurrió a varios de los celestes durante su primer proceso y contaba con un Rafael Márquez que recién llegaba al Mónaco, además de que Gerardo Torrado y Cuauhtémoc Blanco militaban en España.
Si bien, el inicio prometedor en la Copa América y la remontada en las eliminatorias en las que terminaron segundos, parecían guiar a Aguirre a un histórico resultado en el Mundial de 2002, el resultado fue el mismo de siempre: octavos de final.
Segundo período: tres victorias, un empate, tres derrotas
Javier Aguirre volvió a ser requerido como bombero en el proceso a Sudáfrica 2010. Ahora sustituyó a Sven Goran Eriksson, que en el arranque del Hexagonal Final tenía dos derrotas y una victoria.
Los directivos decidieron ir por una apuesta confiable, Aguirre, quien ya había tenido sus primeras dos experiencias en el balompié europeo: Osasuna (2002-2006) y Atlético de Madrid (2006-2009).
Mientras, los tricolores se mantenían como invitados recurrentes en la Copa América, en la que habían terminado terceros en 2007; y en la Libertadores y en la Sudamericana, el otro certamen de clubes importante de la Conmebol.
En la Sudamericana, México tuvo su primera invitación en 2005, año en el que los Pumas cayeron en la final. Un año después, Pachuca obtuvo el título y en 2007, el América sucumbió en el encuentro por el título.
El prestigio de México ante el mundo era bueno, había comprobado que también sus clubes tenían nivel para protagonizar certámenes importantes como los de la Conmebol.
También, era más común ver a mexicanos en el futbol europeo. En ese entonces, Márquez estaba consolidado en el Barcelona, Ricardo Osorio era figura en la defensa del Stuttgart, Carlos Salcido brillaba en el PSV Eindhoven, Héctor Moreno en el AZ Alkmaar y Andrés Guardado en el Deportivo La Coruña.
Mientras que Giovanni Dos Santos, en el Galatasaray; Carlos Vela, en el Arsenal, y Javier Hernández, recién fichado por el Manchester United, comenzaban a despuntar.
En esa segunda etapa, el saldo ante los sudamericanos fue contrastante. Aguirre llevó a México a ganarle a Venezuela, por 4-0, en la preparación a la Copa Oro de 2009 que conquistó el Tri.
Luego, rumbo al Mundial de 2010, cayó en un amistoso ante Colombia, empató ante Ecuador y venció a Bolivia y Chile, sin embargo, en la justa de Sudáfrica perdió en la fase de grupos contra Uruguay, lo que lo dejó en el segundo lugar de grupo y lo llevó a enfrentarse en octavos ante Argentina, que lo eliminó de la Copa del Mundo.
Tercera etapa: Una derrota y dos empates
El “Vasco” volvió a tomar de emergencia a México, ahora en 2024. El combinado nacional venía de ser eliminado en la fase de grupos de la Copa América de ese año.
Aguirre agarraba a un México que en 2016 dejó de participar anualmente en las competencias de clubes y selecciones de Conmebol. El país comenzó a mirar a Estados Unidos, en donde está su mercado más importante.
Ya no importaba Sudamérica, solo los dólares norteamericanos. En vez de la Libertadores y Sudamericana, se creó la Leagues Cup, en el que los clubes de la Liga MX se miden a los de la MLS, y se priorizó la Copa de Campeones de la Concacaf.
Además, ya no es tan común ver a jugadores mexicanos en Europa. La base europea de Aguirre está conformada por Edson Álvarez, en el Fenerbahçe; Raúl Jiménez, en el Fulham; Santiago Giménez, en el Milán; Johan Vásquez, en el Génova; Orbelín Pineda, AEK de Atenas, y César Montes, Lokomotiv de Rusia.
Eso ha llevado al Tri de Aguirre a ser protagonista en Concacaf, en la que este 2025 ha sumado títulos de Copa Oro y Nations League, pero cuando compite con selecciones de otras latitudes sufre.
Ante las de Conmebol, en su nueva etapa, Aguirre acumula una derrota (Colombia, 0-4) y empates contra Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0). La última oportunidad de Aguirre y compañía de mejorar su marca será ante los sudamericanos, será este martes ante Paraguay.