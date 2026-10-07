Selección Mexicana: Las 10 frases que marcaron el debut de Rafa Márquez

Rafael Márquez no tuvo el arranque esperado como DT de la Selección mexicana, pues en la Fecha FIFA de octubre, en la que el Tri realizó una larga gira por Estados Unidos, en la que disputó cuatro partidos, el balance fue de solo dos empates y dos derrotas.

La Fecha FIFA de octubre nos dejó 10 frases muy llamativas de Rafa Márquez:

1.- "Como entrenador, me adapto a lo que tengo. Obviamente yo que fui jugador del Barcelona me gustaría jugar como el Barcelona, pero no tienes la materia prima, así que tienes que adaptarte a eso", explicó previo a su debut ante Colombia.

2.- “Han sido errores muy groseros; al final le regalas casi casi estos tres goles al equipo rival”, dijo tras el descalabro de 3-0 ante Estados Unidos y las increíbles fallas del Tala Rangel y Diego Campillo.



3.- “Los que estén en el nivel para venir serán bienvenidos. No hay nadie vetado, no hay nadie que tenga tache”, reiteró que todos tienen las puertas abiertas en la Selección.

4.- "Voy empezando y sé que voy a tropezar y voy a caer; pero hay que levantarse y seguir hacia adelante; nunca tuve miedo al qué pasará, al qué dirán, confío mucho en mis capacidades", confesó su filosofía antes de debutar contra Colombia.

5.- “Sí le hace falta tener más minutos (en el Porto) para estar en una mejor forma”, dijo Rafa sobre la actualidad del delantero Santiago Giménez.

6.- "Le deseo la mejor de las suertes; aprendí mucho de Javier, de Pol. Aportaron algo grande a la Selección, algo que hoy en día me está ayudando, pero no hay nadie indispensable, ni yo mismo", contó tras la salida de Pol Lorente, quien se fue al Valencia con Javier Aguirre.

7.- "Desafortunadamente no hicimos nada diferente a otras participaciones mundialistas, y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos en este nuevo ciclo", reconoció que en el Mundial 2026, México volvió a quedarse en octavos de final.

8.- "No soy el 'Vasco' (Javier Aguirre), soy quien soy y no soy de los que da un adelanto (de la alineación)", respondió cuando le preguntaron si daría su alineación antes de cada partido.

9.- "El número es simplemente un número, él con cualquier número demostrará lo que tiene y sus cualidades", contó tras darle el 10 a Gilberto Mora. “Podría encajar en cualquier equipo, tiene la capacidad y sobre todo la mentalidad de querer triunfar”, añadió.



10.- Tras la derrota ante Chile: “Hemos visto quién puede estar y quién no”.

¿CÓMO LE FUE A MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS?

México 1-1 Colombia en Baltimore

México 1-1 Perú en Nueva York

México 0-3 Estados Unidos en Arizona

México 0-2 Chile en Los Angeles

¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO?

La Selección de México buscará su primera victoria bajo el mando de Rafa Márquez en noviembre, cuando el Tri disputé los cuartos de final de la Nations League de Concacaf ante Jamaica.

La ida será en Kingston; mientras que la vuelta se disputará en Monterrey. El ganador avanzará al Final Four.