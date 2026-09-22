Nueve convocados por Rafa Márquez no fueron titulares con sus clubes
Rafa Márquez se encuentra con un nuevo problema para su debut como director técnico de la selección mexicana. Y es que, además de las bajas de Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Edson Álvarez, ahora se topa con que hasta nueve elementos no fueron titulares durante la última jornada en sus respectivos equipos, una situación que puede influir en el ritmo con el que lleguen para afrontar el ciclo de cuatro partidos amistosos con el Tricolor para esta fecha FIFA.
Lo anterior, resulta en casi una tercera parte de toda su primera lista de 30 seleccionados. Por este motivo, los primeros entrenamientos serán cruciales para que algunos de estos elementos logren entonarse.
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¿Quiénes son los mexicanos que no fueron titulares?
Entre los nombres que se han visto en esta situación, hay de todas las posiciones. Desde la portería con Alex Padilla y la zaga defensiva con César Montes y Johan Vásquez, hasta el mediocampo con Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, así como el ataque, la zona que más resalta con Armando “La Hormiga” González, Santiago Giménez, Santiago Sandoval e Isaías Violante.
Solo uno jugó, el resto en la banca, suspendido o simplemente borrado
Cabe señalar que son diferentes las cuestiones por las que cada uno de estos nueve elementos no fue titular. En el caso de Armando “La Hormiga” González, fue para que pudiera entrar de cambio como revulsivo en los últimos 14 minutos del pasado juego del Olympiacos en la victoria 1-0 sobre el Levadiakos.
Otros, como Santiago Sandoval de Chivas, Isaías Violante del América, Santiago Giménez del Porto y Álvaro Fidalgo con el Real Betis, fue por cuestiones tácticas, ya que aunque saltaron a la banca, al final no fueron requeridos. Algo similar a lo de Alex Padilla, que actualmente es el segundo arquero del Athletic de Bilbao, por detrás del campeón del mundo con España, Unai Simón.
Por otro lado, está el caso de Obed Vargas, que desde que empezó la campaña 2025-26 ha quedado completamente fuera del esquema de Diego “Cholo” Simeone con el Atlético de Madrid. Incluso, en los 8 encuentros que ha disputado el club tanto en LaLiga como en la Champions, el mexicano no ha sumado ni un solo minuto.
Finalmente, César Montes no fue convocado por el Lokomotiv Moscú, que de acuerdo con datos de Transfermarkt, aparentemente fue por cuestiones físicas. Mientras que Johan Vásquez, con el Génova de Italia, se quedó sin jugar por un tema disciplinario, ya que fue suspendido por acumulación de tarjetas.
Jugadores de Chivas y América no podrán estar para el primer encuentro
A todo esto se le añade que los jugadores de Chivas y América no estarán presentes para el primero de los cuatro duelos del ciclo. Esto toma mayor relevancia cunado jugadores como Sandoval y Violante, quienes no participaron en el Clásico Nacional, puedan acumular hasta dos semanas sin actividad en cancha antes de entrar al terreno de juego con el combinado.
¿Cuándo y contra quién será el debut de Rafa Márquez como DT de México?
Como se señaló, en total serán cuatro duelos para esta primera gira de Márquez al frente del combinado nacional. Su debut será contra Colombia, el sábado 26 de septiembre; posteriormente se medirá ante Perú el martes 29 de septiembre. Luego, el sábado 3 de octubre, sostendrá ante Estados Unidos su primer Clásico de la Concacaf en el banquillo, para cerrar el martes 6 de octubre contra Chile.