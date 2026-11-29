Mientras la selección mayor sufre cada vez que enfrenta a Argentina, los jóvenes le ponen el ejemplo. Y es que el Tricolor Sub-17 mantiene una “paternidad” deportiva sobre La Albiceleste cada vez que se cruzan en un Mundial. Ahora, buscará extender dicha racha positiva este lunes.

México culminó la primera fase del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 como líder del grupo K, con triunfos por 1-0 sobre Rumania, 4-0 ante Camerún y un empate 0-0 con Venezuela. Ahora, su siguiente rival en los dieciseisavos de final será Argentina, segundo lugar del grupo C.

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Pero este duelo, lejos de lo que ocurre en las categorías más grandes, le sienta bien a México en el historial. En los cuatro cruces mundialistas de la categoría, el conjunto azteca se impuso en tres ocasiones (una por penales).

La primera vez que chocaron en un Mundial Sub-17 fue en los cuartos de final de Finlandia 2003, cuando los sudamericanos ganaron 2-0. Desde entonces, México encadenó tres partidos sin perder ante Argentina, el más reciente tan solo hace un año en Qatar 2025.

Mundial Sub-17 Finlandia 2003: México 0-2 Argentina – Cuartos de final

Mundial Sub-17 EAU 2013: México 3-0 Argentina – Semifinal

Mundial Sub-17 Chile 2015: México 2-0 Argentina – Fase de grupos (México fue líder y Argentina último de grupo)

Mundial Sub-17 Qatar 2025: México 2-2 Argentina (México ganó en penales 5-4) – Dieciseisavos de fina

Mundial Sub-17 Qatar 2026: México vs. Argentina – Dieciseisavos de final (por disputarse)

El contraste de los duelos de México y Argentina entre la juvenil y la mayor

Lo llamativo es que en la selección mayor también se han enfrentado a Argentina en cuatro ocasiones en Copas del Mundo. La diferencia radica en que México jamás ha podido vencer a La Albiceleste, con cuatro derrotas en el historial mundialista.

Uruguay 1930 – Fase de grupos: Argentina 6-3 México

Alemania 2006 – Octavos de final: Argentina 2-1 México

Sudáfrica 2010 – Octavos de final: Argentina 3-1 México

Qatar 2022 – Fase de grupos: Argentina 2-0 México

Esto refleja la paridad e incluso por momentos el dominio mexicano en la captación y formación desde las fuerzas básicas, donde es potencia incluso con dos títulos mundiales Sub-17. Sin embargo, también demuestra que las distancias se reducen e incluso se invierten en cuanto a la consolidación del futbolista una vez que llega al profesionalismo y a los representativos mayores.