“¿Será porque soy argentino?”: la molestia de Almeyda tras la controversia por Erik Lamela
Matías Almeyda, entrenador de los Rayados de Monterrey, respondió a la polémica generada luego de que Erik Lamela fuera registrado como utilero del equipo para poder integrarse a su cuerpo técnico. El estratega aseguró que no existe ninguna trampa en esta acción y manifestó su molestia ante las críticas surgidas, cuestionando los motivos detrás de la controversia.
Lo anterior lo dio a conocer este viernes 7 de agosto, durante la conferencia de prensa previa al duelo que sostendrá el club contra el Inter Miami. El técnico aceptó que Lamela todavía no cuenta con la certificación que le permita asumir oficialmente el rol de auxiliar técnico en la liga. Sin embargo, explicó que no existe norma alguna que le prohíba figurar en la cédula bajo otra función, además de sostener que la institución no obtiene ventajas de esto.
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“Mi amigo y compañero Erik Lamela está haciendo su curso de entrenador. En España no le dieron un papel a tiempo para que pudiera ingresar como auxiliar, pero hay una manera, que no representa ninguna trampa, de que pueda estar como utilero. Me molestó porque no está fuera de la ley... Están buscando cosas... ¿Lo harán porque soy argentino, quizás? Ojalá que no”, señaló Almeyda.
LAS CRÍTICAS DENIGRAN LA PROFESIÓN DEL UTILERO
En ese mismo tenor, el timonel reveló su inconformidad con el tono que tomaron los señalamientos. Mencionó que muchos de los cuestionamientos terminaron demeritando la labor del personal de utilería.
“Lamela puede ser utilero. ¿Por qué están denigrando a un utilero? ¿Saben lo duro que trabajan ellos? No me gusta que se les compare o se les trate de esa manera, no discriminemos. Lo de Erik es legal y no tiene nada de malo”, enfatizó.
EL RETO DE ENFRENTAR A MESSI
Finalmente, sobre su siguiente compromiso en la Leagues Cup frente al Inter Miami, Almeyda reconoció la calidad de Lionel Messi, más allá de sus 39 años. Declaró que, por más estrategias y planes que existan para frenarlo, lograrlo va a ser un reto.
“En los mil partidos que ha jugado Messi estoy seguro de que habrán dicho lo mismo: que hay que estudiarlo. ¿Qué puedo agregar yo a tanto talento? Nada. Yo confío en mis jugadores, quiero ver cómo van a responder en la cancha y que saquemos lo mejor de nosotros”, concluyó.
Cabe recordar que la escuadra regiomontana llega a este compromiso tras caer 1-2 ante Orlando City. Por esta razón, los Rayados están obligados a sumar una victoria para llegar con vida a la última fecha de la fase de liga. En caso de sufrir un nuevo descalabro, el equipo quedará al borde de la eliminación.