Sergio Ramos, la carta del Monterrey para frenar en seco al Borussia Dortmund

Era nuestro objetivo y lo hemos conseguido. ¡Estamos en octavos! Un logro histórico para @Rayados. A seguir trabajando, a seguir soñando, siempre como equipo.



This was our objective and we made it. Round of 16! @WeAreRayados are making history. Let's keep working and dreaming,…