Serie A: El campeón Nápoles vence 1-0 en su visita a Roma y alcanza al Milan en el liderato
El vigente campeón de Italia, el Nápoles, se impuso este domingo 1-0 en su visita a la Roma, y alcanzó al AC Milan en la cima de la Serie A tras el choque estelar de la 13ª jornada.
Pese a las lesiones de pesos pesados como Kevin de Bruyne, el Nápoles venció con gol del brasileño David Neres (36'), perfectamente servido por el danés Rasmus Hojlund.
El equipo de Antonio Conte, que atravesó un mal momento justo antes del último parón de selecciones, sumó así su tercera victoria consecutiva entre todas las competiciones.
El Nápoles suma 28 puntos, los mismos que el AC Milan, que derrotó a la Lazio el sábado (1-0). Gracias a una mejor diferencia de goles, los Rossoneri son quienes mantienen el liderato, en una carrera al título todavía apretada, con los cuatro primeros clasificados separados entre sí solo por un punto.
La derrota envía a la Roma a la cuarta posición con 27 puntos, los mismos que el Inter de Milán, que venció horas antes 2-0 en Pisa.
El equipo capitalino, que arrancó la jornada como líder, vuelve así a conceder una derrota contra uno de sus rivales directos, tras haberse inclinado ya esta temporada contra el Milan y el Inter.
"Estoy feliz aquí"
Horas antes, en Pisa, los interistas habían roto la racha de dos derrotas consecutivas liderados por su capitán argentino Lautaro Martínez.
Vencido por el AC Milán (1-0) en el derbi la semana pasada y por el Atlético de Madrid (2-1) el miércoles en la primera derrota de la temporada en la Liga de Campeones, el Inter tenía que reaccionar ante un equipo recién ascendido y lo hizo de la mano de su goleador.
El Toro, que había sido criticado por haber marcado solo un gol en dos meses en la Serie A, remató a la red un centro potente de Francesco Esposito para abrir el marcador (69') y sentenció después en el 83 al empujar a la red un centro-chut de Nicolo Barella.
"Estoy feliz por la victoria, que es lo que queríamos tras dos derrotas... Trabajo para el equipo, para mí mismo y para mi familia; dejo a los demás de hablen", declaró el argentino a DAZN.
"Espero que siga así; aún tengo mucho tiempo de contrato, estoy feliz aquí y los aficionados me quieren... el equipo está por encima de todo", añadió.
En el resto de partidos del domingo, el Atalanta (11º) infligió una nueva derrota a la Fiorentina (19ª), que tras 13 jornadas sigue sin conocer la victoria. En la media tabla, el Torino (13º) cayó 2-1 en Lecce (14º).
