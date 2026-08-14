Sin ascenso y con veteranos: La realidad de la Liga de Expansión MX
En 2023 se propuso que la Liga de Expansión MX se fusionara con la categoría Sub-23 en busca de foguear al nuevo talento antes de dar el salto a la Primera División. Tres años después, en 2026, lejos de ser esa liga formativa para jóvenes, ha pasado a ser un torneo donde veteranos que ya no encontraron acomodo en la Liga MX tienen un espacio, contando con futbolistas que superan los 40 años.
Uno de los ejemplos más claros es el de Humberto "Gansito" Hernández, quien se coloca como el jugador más longevo de la división de plata con 41 años, recién cumplidos el pasado 20 de julio. El experimentado guardameta comenzó su carrera en Pachuca, jugó en el máximo circuito con Indios de Ciudad Juárez y Leones Negros, y desde 2016 ha hecho de la división de plata su cancha para seguir jugando.
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Pero él no es el único. También está Gerardo Ruiz, arquero de 40 años que defendió las camisetas del Atlante, Jaguares de Chiapas y Querétaro, y que hoy milita en la Jaiba Brava del Tampico-Madero. Otros casos son Diego de Buen (ex de Pumas, Santos, Pachuca, Puebla y Xolos) y Martín Barragán (ex de Atlas, Pumas, Necaxa y Puebla), ambos con 35 años de edad.
Los futbolistas más veteranos de la Liga de Expansión
1. Humberto Hernández (Piratas FC) - Portero - 41 años y 25 días
2. Gerardo Ruiz (Tampico-Madero) - Portero - 40 años, 10 meses y 21 días
3. Adolfo Domínguez (Venados) - Pivote - 35 años, 5 meses y 22 días
4. Diego de Buen (Atlético Morelia) - Pivote - 35 años y 23 días
5. Martín Barragán (La Paz) - Delantero centro - 35 años y 18 días
6. Alain Estrada (Tepatitlán) - Portero - 34 años, 11 meses y 19 días
7. Kristian Álvarez (Oaxaca) - Defensa central - 34 años, 3 meses y 11 días
8. Ricardo Peña (Tampico-Madero) - Lateral derecho - 34 años, 1 mes y 29 días
9. Pablo González (Tlaxcala) - Mediocentro - 34 años y 25 días
10. Gil Alcalá (La Paz) - Portero - 34 años y 3 días
Una liga que envejece y no rejuvenece
En cuanto al promedio de edad, actualmente la Liga de Expansión se encuentra en 25.3 años. El tema está en que cuando empezó esta liga el registro estaba en 24 años, por lo que la media ha envejecido 1.3 años.
Esto también queda en evidencia cuando el torneo actual tiene a 38 jugadores mayores de 30 años que han visto acción en lo que va del Apertura 2026. En tanto, futbolistas menores de 22 años han sido 39, apenas uno más.
¿Cuántos jugadores de Expansión han llegado a la Liga MX?
Desde la creación de la Liga de Expansión MX en 2020 hasta el actual mercado de verano del Apertura 2026, un total de 212 futbolistas han logrado dar el salto al máximo circuito. Esto arroja un promedio aproximado de 18 futbolistas por cada torneo corto.
Dentro de esta cifra se contabilizan tanto elementos mexicanos como extranjeros. Además, se cuentan los 18 futbolistas del Atlante que han logrado subir gracias a que la institución compró la franquicia del Mazatlán en la Liga MX.
Por otro lado, existen franquicias que operan directamente como filiales de equipos de primera división, los cuales realmente aprovechan este espacio para foguear a sus propios canteranos; un caso representativo es el Tapatío, perteneciente a las Chivas de Guadalajara. Asimismo, la cifra contempla tanto préstamos procedentes de la categoría de plata como futbolistas que simplemente retornaron al máximo circuito tras concluir una cesión.
El origen del proyecto y el rechazo a la fusión Sub-23
La Liga de Expansión MX nació en 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Entre la crisis financiera global y las pérdidas operativas que reportaba la antigua Liga de Ascenso MX, la FMF junto a la Asamblea de Dueños tomaron la decisión de someter a la categoría de plata a un "Proyecto de Estabilización". Este incluyó la abolición del ascenso y descenso con la finalidad de que los clubes pudieran sanear sus finanzas antes de competir por un lugar en el máximo circuito.
Para 2023, la Asamblea planteó una nueva reestructuración: fusionar la categoría Sub-23 de la Liga MX con la Liga de Expansión para crear un torneo híbrido con filiales y equipos independientes.
Sin embargo, un año después, la propuesta fue rechazada debido a la fuerte oposición de los dueños de los clubes de la división de plata. Lo anterior, señalando que no iba a ser costeable para los equipos, además de que se cuestionara si esta era la forma ideal de llevar el desarrollo de las categorías juveniles.